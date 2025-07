Thanasis Antetokounmpo de retour à Milwaukee… uniquement si Giannis reste ?

En mai 2024, Thanasis Antetokounmpo s'était rompu le tendon d'Achille en pleine intersaison. De quoi le priver des Jeux olympiques de Paris et l'empêcher de signer un nouveau contrat à Milwaukee (ou ailleurs), car il s'apprêtait à être « free agent ».

Mais, un an plus tard, l'ailier de bientôt 33 ans pourrait rapidement revenir chez les Bucks, puisque Marc Stein indique que la franchise songerait à le re-signer dès l'instant où son petit frère, Giannis, annoncera qu'il ne quittera pas le Wisconsin cet été.

Ce qui pourrait finir de convaincre Giannis Antetokounmpo de rester à Milwaukee, lui qui était prêt à considérer un départ en mai dernier, avant d'être ciblé par plusieurs équipes, pour que les rumeurs le concernant finissent par s'atténuer progressivement. Cette semaine, lors d'un live, le « Greek Freak » a même déclaré qu'il allait « probablement » continuer sa carrière chez les Bucks.

Pour en revenir à Thanasis Antetokounmpo, sacré champion en 2021, il tourne à 2.4 points et 1.6 rebond de moyenne en six saisons dans la ligue. Courant décembre, il annonçait garder les yeux rivés sur la NBA : « Si on me donne une chance, une opportunité, je vais donner tout ce que j'ai. »

Thanasis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 2 3 75.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2019-20 MIL 20 6 50.0 0.0 41.2 0.6 0.6 1.2 0.8 0.9 0.4 0.6 0.1 2.8 2020-21 MIL 57 10 48.9 24.1 51.0 1.0 1.2 2.2 0.8 1.3 0.4 0.8 0.2 2.9 2021-22 MIL 48 10 54.7 14.3 63.0 0.8 1.3 2.1 0.5 1.4 0.3 0.5 0.3 3.6 2022-23 MIL 37 6 43.5 0.0 50.0 0.4 0.8 1.2 0.4 0.6 0.1 0.3 0.1 1.4 2023-24 MIL 34 5 53.3 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7 0.2 0.4 0.1 0.9 Total 198 8 50.9 14.3 52.9 0.7 0.9 1.6 0.6 1.1 0.3 0.5 0.2 2.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.