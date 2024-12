Gravement blessé, Thanasis Antetokounmpo pense à son retour en NBA

Le 30 novembre, à Milwaukee, Thanasis Antetokounmpo était en tenue civil à soutenir les Bucks et son frère Giannis, qui a découpé les Wizards avec 42 points, 12 rebonds et 11 passes. Une image déjà vue et revue. La seule différence avec les souvenirs du passé, c’est la situation du Grec : il était là en supporter et non en membre des Bucks.

Rappelons-le : en mai dernier, il s’est rompu le tendon d’Achille quelques jours après le premier tour des playoffs perdu par Milwaukee. Libre durant l’intersaison, mais blessé, il n’a pas été prolongé par les Bucks, ni signé par une autre franchise.

« C’était une sensation étrange, mais agréable néanmoins », indique-t-il sur ce passage en ville, son quatrième de la saison régulière, pour voir ses anciens coéquipiers. « C’est bizarre mais agréable de ne pas être dans le vestiaire avec les gars, mais de les soutenir, de soutenir mon frère et les gars de toutes les manières possibles. J’essaie de ne pas être une distraction et d’être vraiment positif pour eux. »

Blessé depuis sept mois maintenant, comment vit-il sa situation, entre infirmerie et avenir flou ? « Je me suis mis à travailler dès le premier instant », dit-il, indiquant être en bonne forme physique. « Je n’ai rien manqué de ma rééducation. Je bosse six jours sur sept. Je me donne à fond. »

Thanasis Antetokounmpo (32 ans) n’a pas voulu donner de détails ni de date précise sur son retour sur les parquets. Mais il l’assure : il a bon espoir de revenir en NBA.

« Bien évidemment. Si on me donne une chance, une opportunité, je vais donner tout ce que j’ai », livre-t-il, en ajoutant qu’il est très « concentré » sur ce retour à la compétition.

Thanasis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 2 3 75.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2019-20 MIL 20 6 50.0 0.0 41.2 0.6 0.6 1.2 0.8 0.9 0.4 0.6 0.1 2.8 2020-21 MIL 57 10 48.9 24.1 51.0 1.0 1.2 2.2 0.8 1.3 0.4 0.8 0.2 2.9 2021-22 MIL 48 10 54.7 14.3 63.0 0.8 1.3 2.1 0.5 1.4 0.3 0.5 0.3 3.6 2022-23 MIL 37 6 43.5 0.0 50.0 0.4 0.8 1.2 0.4 0.6 0.1 0.3 0.1 1.4 2023-24 MIL 34 5 53.3 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7 0.2 0.4 0.1 0.9 Total 198 8 50.9 14.3 52.9 0.7 0.9 1.6 0.6 1.1 0.3 0.5 0.2 2.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.