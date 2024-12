Le MVP de la nuit | Giannis, Giannis, Giannis

Incertain avant la rencontre à cause d’une tendinite au genou droit, Giannis Antetokounmpo a rassuré les fans des Bucks et ses coéquipiers, en signant face aux Wizards son 3e triple-double en six matches. Absent face au Heat cette fois à cause du genou gauche, le « Greek Freak » cumule 42 points, 12 rebonds et 11 passes à 15 sur 24 aux tirs, et c’est la première fois qu’il réalise un triple-double avec 40 points et plus.

Meilleur marqueur de la NBA, il a donné le ton d’entrée avec un dunk ligne de fond, suivi d’un panier avec la faute. Personne côté Wizards n’est capable de l’arrêter, et lorsqu’il est pris à deux ou trois, il lâche vite le ballon.

Son premier quart-temps est quasi parfait, et pour Doc Rivers, son leader n’a jamais aussi bien joué depuis sa prise de pouvoir en janvier dernier.

« J’essaie juste de jouer au basket, » répond Giannis Antetokounmpo à propos de la réflexion de son coach. « Je m’amuse, je fais circuler le ballon, j’essaie de prendre les bonnes décisions, de réussir mes tirs. C’est à peu près tout ce que je fais… C’est à l’entraîneur ou à vous de juger. »

De plus en plus complice avec Damian Lillard

Il s’agit de son 48e triple-double en carrière, et après un premier quart-temps à 15 points, il atteint la pause avec 20 points et 7 passes. Fait marquant : 6 de ses 7 passes mènent à un 3-points.

« Chaque mouvement était puissant ce soir, et j’ai été capable de rester en équilibre, de trouver mes coéquipiers dans les corners que j’ai pénétré » poursuit-il, tandis que Doc Rivers apprécie le jeu à deux avec Damian Lillard. Notamment sur la fin lorsqu’il a fallu conserver cet écart d’une dizaine de points.

« Je trouve que Giannis et Dame ont vraiment bien joué à deux dans les moments décisifs, et grâce à leur jeu à deux, ils ont fait de superbes passes – une à Brook, une à TP (Taurean Prince) – en faisant confiance à leurs coéquipiers, » a souligné Doc Rivers, tandis que AJ Green avoue que son boulot de shooteur est facilité aux côtés d’un tel tandem. « C’est dans le rythme de l’attaque, que ce soit Giannis en transition avec nous qui courons avec lui et lui qui fait son truc, ou Dame et Giannis sur demi-terrain avec leurs actions après les écrans et leur capacité à créer des opportunités. Nous profitons de la pression qu’ils mettent sur les défenses et de leurs actions. »