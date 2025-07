Les Sixers regrettent le départ de Guerschon Yabusele

Si Guerschon Yabusele a encore expliqué ce week-end, que l'opportunité de jouer à New York ne se refuse pas, du côté des Sixers, on est évidemment très déçu de le voir partir après une seule saison. Après les Jeux olympiques, la direction de Philadelphie avait fait un pari en misant sur l'intérieur des Bleus, et aujourd'hui, ce sont les Knicks qui vont en profiter.

« C'est vrai que ça craint » avoue Daryl Morey, le président des Sixers. « Nous avons offert à Guerschon le maximum que nous pouvions, sans que cela ne compromette notre capacité à conserver Quentin (Grimes). C’était au-dessus du minimum. J’ai vu des articles disant que nous n’avions proposé que le minimum, mais ce n’est pas vrai. »

Et Quentin Grimes n'a toujours pas prolongé…

Selon le New York Post, les Sixers étaient montés jusqu'à 2.6 millions de dollars, soit un peu au-dessus du minimum, fixé à 2.4 millions de dollars. L'objectif était de ne pas se mettre dans le rouge pour garder assez pour prolonger Grimes, qui cherche un salaire aux alentours des 15 millions de dollars !

A Philly, clairement, on ne pouvait pas lutter avec l'offre des Knicks : 12 millions de dollars sur deux ans.

« C'était clairement en dessous de ce qu’il a fini par obtenir » conclut Morey à propos de l'offre de Philadelphie. « Nous savions que ce serait un défi pour nous. On voulait vraiment garder Quentin. On espère trouver un accord avec ses représentants, et c’était notre priorité. Donc oui, cela a influencé ce que nous pouvions proposer à Guerschon. »