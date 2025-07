L’ambitieux Jabari Smith Jr.

Animateurs majeurs de l'intersaison avec la venue de Kevin Durant, puis Clint Capela et Dorian Finney-Smith, les Rockets ont aussi prolongé leur coach Ime Udoka, Fred VanVleet, Steven Adams et l'un de leurs meilleurs jeunes, Jabari Smith Jr.

Le 3e choix de la Draft 2022 souffre de la comparaison avec Paolo Banchero, mais il a décroché un super contrat : 122 millions de dollars sur cinq ans. Le voilà lié jusqu'en 2031 avec les Rockets.

« C’est génial de savoir qu’on est engagé avec la ville où on veut être. Je veux rester ici pour toute ma carrière », explique Smith au Houston Chronicle. « Je suis content que ce soit un bon début, et je suis prêt à construire quelque chose. »

Avant Banchero, Smith est le premier joueur de cette cuvée à avoir accepté une prolongation cet été, certes deux fois moindres que celle de l'ailier-fort du Magic. Alors qu’il aurait pu repousser les discussions ou attendre l’été prochain d'être free agent protégé, il a préféré s'engager sur le long terme avec un an d'avance.

Un vrai moteur

« Pour moi, c’était simple : soit ça allait se faire, soit ça ne se faisait pas… Je suis juste content que ça se soit fait. Je voulais être ici » insiste-t-il. « Je suis super enthousiaste, franchement. J’ai hâte de voir ce qu’on peut faire ensemble, jusqu’où on peut aller, apprendre à se connaître, progresser. C’est excitant. »

Et puis il y a la perspective de jouer aux côtés de Kevin Durant, avec qui il s'entraîne l'été, mais aussi de s'imposer comme l'un des meilleurs défenseurs de la NBA.

« Je pense que j'ai désormais un autre impact sur le jeu. Quand je suis arrivé en NBA, j’étais obsédé par le scoring, mais maintenant, je sais influencer une rencontre de plusieurs façons. Je suis encore en train d’apprendre, et je vais devenir excellent dans ce domaine. Je travaille donc mon moteur, mon intensité, et je joue avec plus d’énergie. »