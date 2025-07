À Miami, on s’attend à garder Andrew Wiggins

En Floride, on compose depuis plusieurs jours avec les rumeurs de transfert entourant Andrew Wiggins. Car, il se murmurait récemment que les Lakers songeaient à le recruter, à condition de se séparer d'un futur premier tour de Draft, de Dalton Knecht et sans doute de Rui Hachimura.

Voilà maintenant que le Miami-Herald, annonce que, côté Heat, les premiers signaux portent à croire que le 1er choix de la Draft 2014 ne changera pas d'équipe cet été et qu'il défendra donc toujours les couleurs floridiennes cet automne, aux côtés de Tyler Herro, Bam Adebayo et désormais Norman Powell, pour le lancement de la saison 2025/26.

« Je pense qu'il y a encore une vraie opportunité de grandir pour lui, à mesure qu'il se sentira plus à l'aise avec nous » a indiqué Erik Spoelstra, dans des propos repris par le Sun-Sentinel. « Il est déjà à Miami en ce moment, il va faire venir sa famille et il sera là une bonne partie des mois d'août et septembre, pour mieux s'acclimater. Je crois que c'est très important pour lui. Ce n'est jamais évident de changer d'équipe en cours de saison, mais on peut voir les possibilités qui s'offrent à nous de chaque côté grâce à lui. Il est très dynamique en défense, il peut défendre plusieurs postes. Puis son bagage offensif est vraiment unique, car on peut se tourner vers lui. »

Arrivé à Miami en février, dans le cadre de l'échange centré autour de Jimmy Butler, Andrew Wiggins a ensuite affiché 19 points, 4.2 rebonds, 3.3 passes, 1.2 interception et 1 contre de moyenne avec sa nouvelle formation. Se trouant toutefois en playoffs, face aux Cavaliers (11.5 points, 3.3 rebonds, 2.3 passes, 1.3 contre).

Âgé de 30 ans et rémunéré 28.2 millions de dollars en 2025/26, le Canadien aura la possibilité de tester le marché dans un an, s'il décide de faire jouer sa « player option » de 30.2 millions de dollars.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.