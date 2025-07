Dillon Brooks impatient de prendre une faute technique à Phoenix…

Comme Jalen Green, qui est revenu sur son état d'esprit après ce transfert, Dillon Brooks a été présenté à la presse à Phoenix et a pu dire ses premiers mots en tant que nouveau joueur des Suns. Il a été fidèle à lui-même.

« J'adore le challenge. J'ai l'impression que c'était gravé dans le marbre depuis ma deuxième saison, quand j'ai cru venir ici et que, finalement, ça ne s'était pas fait. »

L'ailier fait ici référence à l'incroyable histoire du transfert raté entre les Grizzlies, les Suns et les Wizards en 2018 où les premiers avaient annoncé au second qu'ils allaient recevoir Brooks, sans préciser lequel puisque Memphis avait aussi MarShon Brooks à l'époque…

Sept ans après, le voilà enfin dans l'Arizona. « J'adore Phoenix, j'adore venir jouer ici. La salle est dingue, les gens sont géniaux », dit l'ancien joueur de Memphis et Houston. « Je suis impatient de me connecter avec les fans, d'apporter ma dureté, cette urgence. Je suis prêt pour ce voyage. »

Et si on dit qu'il a été fidèle à lui-même, c'est parce qu'il est impatient de se faire remarquer sur les parquets. Mais pas pour ses performances défensives ou ses paniers primés…

« Je ne recule devant rien ni personne. Je ne fais de différence devant personne. Je suis impatient de prendre une faute technique dans cette salle et que les spectateurs deviennent dingues », annonce Dillon Brooks, qui en avait pris deux, sous les couleurs de Houston, à Phoenix pas plus tard qu'en mars. « Je suis impatient d'apporter ça et j'espère que ce sera contagieux pour l'équipe. »

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 29 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 29 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 30 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 28 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.2 18.4 2022-23 MEM 73 30 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 31 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 32 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.