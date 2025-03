Les Rockets remercient Dillon Brooks d’avoir été expulsé

Il n’y a pas que sur le parquet des Wolves que les choses sont montées en température dimanche soir en NBA. Du côté de Phoenix aussi, ce fut chaud. Pas au niveau du score puisque les Rockets ont écrasé les Suns, mais avec Dillon Brooks, qui s’est fait remarquer. Tout est parti d’une faute sur Kevin Durant, dans le deuxième quart-temps, où l’ailier n’a pas voulu lâcher le bras de son adversaire.

Nick Richards intervient pour séparer les deux joueurs, en mettant ses mains sur Dillon Brooks, qui n’apprécie pas et les repousse. Le ton monte, les arbitres décident alors – assez sévèrement – d’exclure le joueur de Houston.

« Tout le monde à la pause a remercié Dillon de nous avoir apporté une étincelle », raconte Ime Udoka. « On n’aime pas les expulsions bien sûr, mais on a vu depuis deux ans que je suis là que ça nous enflamme, que les joueurs sont plus impliqués et concentrés ensuite. »

Dans la foulée de ce moment, les Rockets vont en effet passer un 11-4 qui va encore davantage enfoncer les Suns, qui n’étaient déjà pas très vaillants et seront humiliés devant leur public.

Il n’a pas compris tout de suite qu’il était expulsé…

Seulement, avant de rejoindre les vestiaires, et alors qu’il semblait assez calme après ce petit incident avec le pivot des Suns, Dillon Brooks a eu un coup de chaud, retenu par des membres du staff des Rockets. La faute à un souci de communication avec les officiels.

En réalité, l’ailier a été expulsé dès les premiers coups de sifflet des arbitres, ce qu’Ime Udoka a parfaitement compris en allant vers les officiels en répétant « pourquoi ? », peut-on lire sur ses lèvres. Le joueur, lui, n’a pas compris cela.

« La raison pour laquelle il a réagi ainsi, c’est qu’ils ont seulement indiqué une faute technique au lieu d’une double », confirme l’entraîneur texan. « Ils ont fait une erreur ici : il faut clairement indiquer qu’il a reçu deux fautes techniques et dès lors, il ne réagit pas comme ça. »

Bien dans ses moyennes texanes (18 en 2022/23 puis 15 la saison passée), l’ancien de Memphis a donc récolté sa 14e et 15e fautes techniques de la saison régulière. Encore une et il sera suspendu pour une rencontre. « Pour moi, ça ne valait pas deux techniques. J’imagine qu’il voulait seulement ce reposer pour ce soir », blague Alperen Sengun puisque lui et ses coéquipiers affrontent les Lakers ce lundi.

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 21 82 29 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 22 18 18 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 23 73 29 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 24 67 30 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 25 32 28 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.2 18.4 2022-23 26 73 30 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 27 72 31 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 28 69 32 42.3 39.3 82.6 1.1 2.7 3.8 1.7 3.4 0.8 1.1 0.2 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.