Summer League terminée pour Cooper Flagg !

Deux petits matches et puis s'en va… Comme d'autres superstars de la Draft avant lui, Cooper Flagg en a déjà terminé de sa summer league, puisque Marc Stein annonce que les Mavericks ont décidé de le retirer de l'effectif pour la suite de la ligue d'été.

C'est dommage pour le spectacle et la compétition, et le numéro 1 de la Draft quitte Las Vegas avec une perf' à 31 points dans la défaite face aux Spurs de Dylan Harper. Bien plus adroit que face aux Lakers, Flagg aura donc tourné à 20.5 points, 5 rebonds, 2.5 passes, 1.5 interception et 1 contre de moyenne en deux matches, et il faudra désormais attendre début octobre pour le revoir sur un parquet.

Après ce revers face aux Spurs, l'ancien ailier de Duke avait évoqué ses progrès par rapport à sa sortie ratée contre les Lakers.

« Je me suis clairement senti un peu plus à l’aise », a-t-il confié. « Ils n'ont pas arrêté de défendre tout-terrain. Ils ont vraiment bien fait leur boulot pour nous mettre sous pression et nous sortir de nos systèmes. C’était compliqué. Il a fallu qu’on trouve nos repères et de l'espace. Mais j’ai fait confiance à tout le travail accompli. J’ai essayé d’aller sur la ligne des lancers francs, d’attaquer le cercle. J’ai fait de mon mieux pour être agressif et m’imposer rapidement. J’ai beaucoup plus provoqué de fautes aujourd’hui. »