Charles Bassey, l’invité surprise des Celtics

NBA – Laissé libre par les Spurs, Charles Bassey a accepté de jouer avec les Celtics à la summer league, et il s'est de suite mis en évidence.

Alors que Al Horford pourrait rejoindre les Warriors ou les Lakers, que Luke Kornet est parti aux Spurs et que Kristaps Porzingis a pris la direction des Hawks, les Celtics vont devoir clairement remplumer leur raquette. Pour l'instant, seul le modeste Luka Garza est arrivé de Minnesota, et à l'arrache, les dirigeants ont demandé à Charles Bassey de participer à la summer league.

Doublure de Victor Wembanyama aux Spurs, le petit pivot est “free agent”, et il n'a pas hésité une seconde à rejoindre Las Vegas pour disputer sa… 5e summer league ! « C’était à la dernière minute », confirme Bassey. « J’ai reçu un appel de mon agent, j’ai pris l’avion le lendemain et j’ai commencé le camp d’entraînement avec eux. Ça se passe bien, et du camp jusqu’au match d’aujourd’hui, tout s’est bien passé. L’énergie est excellente, je m’entends bien avec les gars et les coachs, c’est plaisant. Tout se passe bien. »

A peine arrivé, Bassey a montré qu'il en imposait avec 14 points et 11 rebonds en 18 minutes dans la victoire face aux Grizzlies. De quoi satisfaire Brad Stevens même si ce dernier lui a fait aucune promesses.

« Je ne veux pas parler à sa place, ni de ce qu’il vise », a répondu le président des Celtics . « C’est sans doute un gars qui joue pour ce qui viendra après. C’est un joueur que nous suivons de loin depuis longtemps. On regarde ces gars tout le temps, et j’ai trouvé qu’il avait fait un très bon match. Pour moi, c’était probablement la principale raison pour laquelle on a gagné. »

Charles Bassey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 PHL 23 7 63.8 0.0 75.0 1.0 1.7 2.7 0.3 1.4 0.2 0.3 0.7 3.0 2022-23 SAN 35 15 64.4 37.5 59.5 2.1 3.4 5.5 1.3 2.1 0.5 1.2 0.9 5.7 2023-24 SAN 19 11 72.5 0.0 83.3 1.2 2.8 4.0 1.1 1.6 0.4 0.8 0.9 3.3 2024-25 SAN 36 10 58.1 0.0 63.6 1.6 2.7 4.2 0.5 1.4 0.4 0.6 0.8 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.