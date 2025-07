Joel Embiid n’a pas encore repris totalement l’entraînement

Après une saison très, très écourtée de seulement 19 matches, Joel Embiid a longtemps hésité sur la marche à suivre avec son genou gauche, le responsable de ses soucis. Finalement, mi-avril, le MVP 2023 est passé sur le billard pour une arthroscopie.

Où en est-il trois mois après ? D'après les indiscrétions de The Athletic, le pivot des Sixers n'a pas encore repris totalement l'entraînement et il ne peut que partiellement s'entraîner.

Est-ce inquiétant à trois mois du début de la prochaine saison régulière ? Pas pour Daryl Morey et les Sixers qui restent optimistes et pensent que Joel Embiid sera en tenue pour le premier match de Philadelphie en octobre. Ce qui ne fut pas le cas la saison passée, après les Jeux olympiques de Paris.

Et à Philadelphie, on est conscient que toute la réussite de l'équipe passe par son pivot et la santé générale du groupe.

« Pour qu'on soit un vrai prétendant au titre, on aura besoin d'avoir nos trois joueurs clés en bonne santé. Je ne pense pas qu'on puisse gagner sans eux. J'aimerais pouvoir le dire, mais je n'arrive pas à le concevoir. Donc, oui, on est très dépendant de ces gars-là, à commencer par Joel », a indiqué Daryl Morey, le président de la franchise.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 ☆ PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 ☆ PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 ☆ PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 ☆ PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 ☆ PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 ☆ PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 19 30 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.