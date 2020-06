Les Bucks déjà soulagés de pouvoir jouer le titre

« Oui, je me suis chié dessus », lâchait crûment Giannis Antetokounmpo à la mi-mars, alors que la ligue venait de suspendre son championnat. Quelques jours plus tôt, le MVP en titre s’était légèrement blessé au genou après une tentative de dunk face aux Lakers.

Un problème qui lui avait fait manquer les deux matches suivants, avant la suspension de la saison.

Plus de trois mois plus tard, cette blessure semble être un lointain souvenir. « C’est un énorme avantage pour nous que Giannis soit à 100%, » se félicite Mike Budenholzer. « Il est en grande forme, tant mentalement que physiquement. Qui sait comment les choses se seraient passées si nous avions continué à jouer ? Je ne suis pas certain qu’on puisse dire qu’il aurait manqué quelques semaines. Est-ce que ça aurait pu être moins ? Peut-être. Est-ce que ça aurait pu être plus ? Peut-être. »

Comme il le dit, le principal aujourd’hui est que sa star soit en bonne santé. Depuis le début de la saison, les Bucks jouent la carte de la prudence, pour l’économiser au maximum. Habitué à jouer 35 minutes par match sous Jason Kidd, le Grec parvient encore à augmenter sa production statistique en ne jouant plus que 31 minutes chaque soir.

Ne pas se lamenter sur les avantages perdus

Un avantage certain par rapport à d’autres grosses écuries qui s’appuient davantage sur leurs superstars en termes de minutes (James Harden en joue par exemple 37 par match). Mais ces trois mois de pause forcée ont remis les compteurs à zéro pour tout le monde au niveau de la fraîcheur. « Je ne peux pas être inquiet si, tout à coup, d’autres grands joueurs sont reposés et que nous perdons cet avantage. Si Kawhi (Leonard) ou LeBron (James) sont un peu plus frais qu’ils ne l’auraient été, alors c’est un défi à relever pour nous. »

Constat similaire pour ce qui est de l’avantage du terrain dont les Bucks auraient sans doute pu profiter tout au long des playoffs. « S’ils nous mettaient sur la Lune, et que nous n’avions pas l’avantage du terrain, compte tenu de tout ce qui s’est passé dans le pays, c’est un moindre coût à payer, » relativise le coach. « Nous n’aurons donc pas la chance d’assister à un grand Game 7 au Fiserv Forum. Nous n’allons pas nous en lamenter. On nous donne au moins la chance de jouer. Cela aurait pu être bien pire si cette équipe n’avait pas eu cette chance. »

Milwaukee espère ainsi tourner la page des playoffs 2019 quand, malgré un avantage de 2-0 face en finale de conférence, les Bucks avaient fini par s’incliner quatre fois de suite face aux futurs champions en titre, les Raptors. Une élimination que Mike Budenholzer et les siens ont beaucoup analysé pour éviter de la revivre.

« On regarde la vidéo pour réfléchir aux moyens d’être plus créatif en attaque. On regarde certains plans défensifs et la façon dont on les aurait modifiés. Mais nous en avons tiré des leçons et nous sommes passés à autre chose. Je dors plutôt bien la nuit. Nos joueurs aussi. Si on veut gagner le titre, on doit être capable de battre n’importe qui. Et nos gars sont prêts à le faire. »