Giannis Antetokounmpo a eu très peur pour son genou

Après une vilaine chute contre les Lakers, Giannis Antetokounmpo avait passé une IRM. Finalement, les examens n’avaient rien révélé de grave et l’ailier des Bucks avait été seulement écarté pour deux rencontres.

Mais avant d’être rassuré, le « Greek Freak » a surtout paniqué.

« Oui, je me suis chié dessus », sourit-il pour ESPN. « Quand j’étais sur le parquet face aux Lakers, je pensais à mon genou. Ça allait mieux quand je jouais, mais le lendemain, c’était très douloureux. J’étais nerveux jusqu’à l’IRM. Mais Dieu merci, ce n’était pas très sérieux. »

Si le MVP en titre s’est fait peur, il n’était logiquement pas le seul.

« Je suis humain », ajoute Mike Budenholzer. « Tant qu’on n’a pas la nouvelle des médecins, on essaie de rester positif, mais on n’est jamais certain de rien tant qu’on n’a pas la confirmation médicale. »

Toute la franchise peut donc souffler, mais si cette bonne nouvelle paraît désormais anachronique avec la suspension de la saison jusqu’à nouvel ordre…