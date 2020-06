Premier contrat professionnel pour le plus petit frère de Giannis Antetokounmpo

« Je suis tellement heureux et fier de toi. » Giannis Antetokounmpo a salué la nouvelle comme il se doit. Son petit frère, Alex, vient de signer son premier contrat professionnel avec le club espagnol de l’UCAM Murcia, dont la formation évolue en Liga ACB.

Il s’agit d’un contrat de trois ans qui comprend des clauses de sortie vers la NBA chaque été.

Tout juste diplômé de la Dominican High School (Milwaukee), Alex Antetokounmpo avait annoncé il y a un mois son intention de rejoindre l’Europe plutôt que de passer par la case NCAA. Âgé de 18 ans, il sera éligible à la Draft de l’année prochaine.

« Je suis sûr que ma décision de jouer en Europe est la meilleure, » déclarait-il. « Cela va vraiment m’aider à me préparer du mieux possible. Quand je me sentirai prêt à passer à la prochaine étape, je serai totalement préparé pour la NBA. »

« Le petit frère est entre de bonnes mains », a réagi Sadiel Rojas, le capitaine de l’équipe espagnole, qui n’était pas suffisamment bien classée pour participer au tournoi de reprise de la ligue.