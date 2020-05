Alex Antetokounmpo préfère l’Europe à la NCAA

C’est le quatrième de la fratrie Antetokounmpo, et il se nomme Alex. Né en 2001, Alex Antetokounmpo (2m01, 19 ans fin août) vient de décrocher son diplôme à la Dominican High School (Milwaukee), et comme tout bon lycéen sur le sol américain, deux voies s’offrent désormais à lui : la NCAA ou la G-League avec la « Select Team ».

Sauf qu’il en a choisi une troisième en décidant de rentrer en Europe.

« J’ai étudié mes options, j’avais quelques choix aux Etats-Unis, mais j’ai décidé de jouer en Europe » annonce-t-il à nos confrères d’Eurohoops. « Je veux devenir pro le plus vite possible. Je suis né et j’ai grandi en Europe. Je connais le basket européen, et le mieux pour moi serait de signer un contrat avec un club européen. J’aurai à m’entraîner et jouer contre des adultes, je vais connaître l’expérience d’une compétition relevée, la pression et je vais progresser à tous les niveaux. »

Eligible à la Draft 2021, Alex Antetokounmpo veut imiter ses frères et rejoindre la NBA.

« Je crois en moi, et je sais que je peux grandement progresser au niveau basket dans tous les domaines. Je suis sûr que ma décision de jouer en Europe est la meilleure. Cela va vraiment m’aider à me préparer du mieux possible. Quand je me sentirai prêt à passer à la prochaine étape, je serai totalement préparé pour la NBA. »