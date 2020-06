Le championnat espagnol redémarre dans un format comparable à celui de la NBA

Barcelone – Badalone. Ce mercredi après-midi, le championnat espagnol redémarre avec une affiche 100% catalane. Ce match à huis clos, démarré par une minute de silence pour les victimes du Covid-19, se tient à Valence. À l’instar de la NBA à Orlando ou du championnat allemand à Munich, l’Espagne a choisi l’option « bulle » car c’est dans la ville portuaire que se jouera le restant de la saison.

Les douze meilleures du championnat, suspendu lui aussi à la mi-mars, ont été conviées à disputer un mini-tournoi jusqu’à la fin juin. Trente-trois matches vont être disputés durant ces deux semaines de compétitions. Deux poules de six équipes ont été constituées avec les compteurs remis à zéro.

Les deux premières équipes se qualifieront en demi-finale avant un dernier match pour déterminer le champion. À noter que, selon la ligue espagnole, ces phases finales devraient être retransmises à la télévision dans 125 pays.

« Il y a deux mois, cela paraissait fou le simple fait de penser à rejouer, » convient le président de la ligue, Antonio Martin. « De nombreuses personnes ont énormément travaillé pour que cela puisse avoir lieu. Sans cet effort commun, rien n’aurait été possible. C’est déjà une victoire qui mérite d’être célébrée. »

D’autant que l’Espagne, avec plus de 27 000 décès, a été l’un des pays les plus touchés par l’épidémie dans le monde. C’est pourquoi joueurs et membres de staff seront constamment surveillés. Avec près de 600 personnes concernées qui sont réparties dans quatre hôtels.

« Nous sommes dans cette bulle pour éviter le risque d’infection, » rappelle Sergio Llull, tenant du titre avec le Real Madrid et dont le coéquipier, Trey Thompkins, avait été testé positif en mars dernier. « C’est étrange et cela demande un gros effort sur le plan mental mais nous allons faire en sorte que tout se passe bien et que les gens puissent à nouveau profiter du basket depuis chez eux. »