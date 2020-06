John Wall soutient Kyrie Irving

Depuis ce week-end, Kyrie Irving est au centre de toutes les discussions. Le meneur des Nets, convalescent et indisponible, est devenu le leader d’une « coalition » qui s’oppose à la reprise de la saison. Il se pose en porte-parole des joueurs qui estiment que le mouvement contre les violences sociales est plus important que le sport, et il estime que la reprise de la saison va faire de l’ombre à ce combat social.

Des joueurs comme Austin Rivers et Ed Davis ont exprimé leur point de vue, s’opposant aux arguments de Kyrie Irving, mais aussi Dwight Howard. Aujourd’hui, c’est John Wall qui donne son avis, et il approuve la position de l’ancien meneur des Cavaliers.

« Kyrie peut être dans son monde, comme lorsqu’il dit que la Terre est plate, mais… »

« Personnellement, si je jouais, franchement, je n’irais pas. J’ai simplement le sentiment que ce n’est pas sûr » estime le meneur des Wizards dans le podcast de Caron Butler. « Je comprends pourquoi ils veulent faire ça, et ce qu’ils essaient de faire, mais je ne voudrais pas. Si j’étais rétabli, je ne voudrais pas y aller. Pourquoi irais-je ? Juste pour jouer huit matches ? Je vais pas y aller juste pour huit matches et ensuite rentrer chez moi. »

Que pense-t-il des arguments de Kyrie Irving ?

« Kyrie peut être dans son monde, comme lorsqu’il dit que la Terre est plate, mais pour être franc, je pense qu’il a raison. Beaucoup de gens pensent comme ça. Je pense que c’est pour ça qu’ils ont essayé de faire cette conférence téléphonique pour voir vraiment combien de joueurs voulaient rejouer, et combien ne voulaient pas. À cause de tout ce qui se passe avec le mouvement « Black Lives Matter » pour protester, obtenir justice et tout ça. Beaucoup de gens pensent que ce n’est pas sûr d’aller là-bas, et c’est pour ça qu’on se bat.«