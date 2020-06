Austin Rivers répond à Kyrie Irving

Quelques heures après la prise de parole de Kyrie Irving, qui est contre la reprise de la saison, et qui se pose comme porte-parole de son mouvement, les réponses se multiplient, et Austin Rivers rappelle au meneur des Nets que 99% des joueurs ne gagnent pas autant que lui, et qu’un boycott serait dramatique à court et moyen terme.

« J’essaie de trouver une corrélation » écrit le fils de Doc Rivers sur Instagram. « Il y a nous qui rejouons pour mettre de l’argent dans nos poches. Avec cet argent, on pourrait aider davantage de gens, et continuer de donner davantage de temps et d’énergie pour le mouvement Black Lives Matter. Je suis à 100% derrière ce mouvement car il faut des changements et que l’injustice a assez duré. Mais il ne faut pas oublier de mentionner qu’il y a plein de joueurs NBA que je connais qui ont besoin de toucher leur salaire, que 99% des joueurs ne gagnent pas autant que Kyrie… que la NBA est majoritairement noire américaine… et que beaucoup de nos fans aussi. »

La question du public est essentielle pour Austin Rivers. « Apporter du divertissement et de l’espoir pour les enfants est important. Faire en sorte de garder certains enfants chez eux, pour regarder des matchs de basket à la télévision au lieu de sortir et d’avoir des ennuis (en raison de situations injustes et des inégalités) est également important. Je ne dis pas que le basket est un remède à cela, mais le basket-ball peut peut-être distraire. »

Pour Austin Rivers, à l’instar de LeBron James, il est possible de jouer et de poursuivre le mouvement contre le racisme, et pour lui, le fait de ne pas reprendre la saison pourrait tout simplement coûter la prochaine saison. Et pour le Rocket, les joueurs NBA se retrouveraient alors doublement perdants : à court et moyen terme.