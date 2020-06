Covid-19 : chez les Kings, on va expérimenter le test respiratoire

La NBA ne cesse de prouver, année après année, qu’elle se trouve à la pointe de la technologie. En pleine crise sanitaire, elle a tout intérêt à le démontrer encore davantage pour limiter notamment la propagation du Covid-19 et permettre à ses franchises présentes à Orlando cet été de jouer en sécurité. Parmi elles, il y aura d’ailleurs les Kings, qui s’activent pour trouver de nouvelles solutions de détection du coronavirus.

C’est en tout cas ce qu’a confié leur propriétaire Vivek Ranadive, interrogé par CNBC. Ses équipes et lui participent actuellement à une technique de dépistage du virus par un test de l’haleine.

Un nouveau processus mis en place par des chercheurs de UCLA et de l’université de l’Ohio, qui livre son verdict en 15 secondes et qui s’inspire d’un concept bien connu : celui de l’éthylotest. « Vous serez en mesure de souffler dans un tube et de tester si quelqu’un est touché par le virus en regardant à travers un spectroscope ».

À une semaine tout pile de la date butoir de reprise des entraînements en compagnie des coachs, ce test devrait aider à rassurer un peu plus les plus inquiets qui souhaiteraient ne pas reprendre en raison du risque de contamination. Vivek Ranadive est, lui, beaucoup plus confiant sur la question.

« Rien ne sera jamais infaillible à 100%. Lorsque vous vous rendez dans une épicerie, vous prenez déjà des risques. Nous possédons des liens étroits avec Disney. Bob Iger [le patron de Disney, ndlr] et moi sommes convaincus que nous serons plus en sécurité à Orlando que la plupart des gens ne le seront chez eux ».

Un avis que le dirigeant de Sacramento n’est pas le seul à partager puisque Michele Roberts, présidente du syndicat des joueurs, est également persuadée que la « bulle » de Disney World représente le meilleur compromis possible pour la poursuite de la saison 2019-20.

Quant à la NBA, toujours déterminée à proposer l’environnement le plus sain à ses franchises, il est acté qu’elle testera virologiquement et sérologiquement, et dès le 23 juin prochain, l’ensemble des organigrammes des 22 équipes encore en lice pour le titre, tout en étudiant leurs dossiers médicaux. En attendant l’arrivée prochaine de tests salivaires, dont elle cherche à financer une étude, et donc peut-être de ce système inspiré de l’éthylotest.