Covid-19 : la NBA en mesure d’effectuer un maximum de tests pour les joueurs et… la population

La NBA a envoyé une nouvelle circulaire aux franchises pour les informer qu’elle sera en mesure, à partir du 23 juin, de tester joueurs, coaches et autres membres du staff tous les deux jours. Jusqu’à présent, la NBA s’y refusait, expliquant qu’elle préférait que les tests du Covid-19 soient réservés à la population, mais elle a trouvé, en Quest Diagnostics, une entreprise partenaire capable d’effectuer tous les tests, et notamment des joueurs asymptomatiques.

Dans ce mémo, récupéré par ESPN, la NBA détaille son protocole, et on apprend que le 23 juin, date de la reprise des entraînements avec les coaches, les joueurs seront soumis à un double test : un virologique et un sérologique.

Ensuite, à partir du lendemain, il y aura un test tous les 48 heures, et selon ESPN, il sera moins douloureux et gênant que le prélèvement nasal.

Les tests salivaires arrivent

La NBA explique aussi que tous les proches des joueurs et des membres des staffs auront aussi la possibilité d’être doublement testés le 23 juin prochain, et qu’elle pourra proposer de tester gratuitement les habitants des 21 villes des franchises qui participeront à la reprise du championnat.

The Athletic va plus loin en expliquant que la NBA s’oriente vers un test salivaire dont les résultats seront connus dans l’heure. Ces tests devraient arriver sur le marché dans une dizaine de jours, et la NBA cherche d’ailleurs à financer une étude de la Yale School of Public Health pour connaître leur efficacité et leur fiabilité.