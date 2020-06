Les Blazers, l’équipe la plus redoutable affrontée par les Lakers lors de leur triplé entre 2000 et 2002 ?

Au début des années 2000, les Lakers ont été confrontés à pléthore de bonnes équipes durant leur « three-peat ».

Des Pacers de Reggie Miller aux Nets de Jason Kidd, en passant par les Suns de Penny Hardaway, les Kings de Chris Webber, les Spurs de Tim Duncan ou encore les Sixers d’Allen Iverson. Mais, pour Shaquille O’Neal, la plus coriace de toutes ne fait pas partie de cette liste car, d’après lui, il s’agissait assurément des Trail Blazers, avec la finale de conférence d’il y a vingt ans, en point d’orgue de cette rivalité. Des propos rapportés par Bleacher Report. « Ils étaient l’équipe la plus redoutable et ils étaient les seuls à ne pas être effrayés par nous. »

Un effectif incroyablement dense

À l’époque, Portland comptait dans ses rangs des joueurs tels que Scottie Pippen, Rasheed Wallace, Steve Smith, Detlef Schrempf et Jermaine O’Neal (même s’il ne jouait pas énormément) – tous All-Stars à un moment de leurs carrières respectives – sans oublier Damon Stoudamire, Bonzi Wells, Arvydas Sabonis ou encore Brian Grant.

« À ce jour, j’ai du mal à trouver une équipe plus dense, si l’on prend en considération la qualité intrinsèque des joueurs, tout au long de leurs carrières. Vous sentiez juste qu’ils avaient réponse à tout, à chaque poste, et plutôt deux fois qu’une. Et leurs remplaçants auraient gagné 50 matchs dans la ligue », avance Rick Fox, ailier des Lakers sur la première moitié des années 2000.

Cet effectif (ironiquement surnommé « la meilleure équipe que l’argent peut acheter » par Phil Jackson) regorgeait en effet de talent mais n’a jamais pu franchir l’obstacle californien en playoffs, malgré trois tentatives.

En 2000, la franchise de l’Oregon s’est effectivement inclinée en sept matchs, en finale de conférence, en ayant pourtant eu 15 points d’avance dans le quatrième quart-temps du Game 7, tandis qu’en 2001 puis 2002, elle a pris la porte dès le premier tour, à chaque fois sur un « sweep ».

Occasion gâchée et naissance d’un triplé

Membre des « Purple and Gold » de 1997 à 2003, Robert Horry va lui plus loin en déclarant tout simplement que les « Jail Blazers », surnommés de la sorte en raison de leurs divers problèmes extra-sportifs, étaient « probablement la meilleure équipe [qu’il n’avait] jamais affronté durant [sa] carrière ».

Des paroles qui en disent long lorsque l’on sait que « Big Shot Rob » a décroché pas moins de sept bagues en NBA, en affrontant certains des meilleurs joueurs et rosters de l’histoire.

Ces commentaires, certes appréciables, ne consoleront tout de même pas Portland, qui a laissé passer une occasion en or de se qualifier pour ses quatrièmes Finals et d’y remporter son deuxième titre après celui de 1977. Tous les acteurs de l’époque sont d’ailleurs convaincus qu’ils seraient allés au bout et que l’avenir aurait été plus radieux pour leur groupe, s’ils ne s’étaient pas écroulés en ce fameux soir du 4 juin 2000.

Quant à Steve Smith, il est carrément persuadé que c’est bel et bien sa formation qui aurait accompli le « three-peat » à la place des Angelenos… « Nous aurions réussi le triplé. J’en suis certain car Jermaine O’Neal était un jeune joueur qui aurait probablement succédé à Sabonis en tant que pivot titulaire. Nous le voyions tous devenir All-Star dans le futur ». Un point de bascule important pour les deux clubs, ce groupe des Blazers ne s’en étant jamais remis, alors que les Lakers ont ensuite décollé, alors que Robert Horry et Rick Fox sont persuadés qu’une défaite leur aurait coûté leur place dans l’effectif.