Test de chaussures | Avec la KD 13, Nike réussit son pari

L’heure du déconfinement a sonné pour tout le monde, y compris pour Basket USA : nous avons pu trouver un terrain bien poussiéreux pour mettre à l’épreuve nos articulations et la KD 13, envoyée par notre partenaire Basket4Ballers. Une chaussure qui succède à la très réussie KD 12, raison pour laquelle Nike semble avoir repris la même formule, en essayant de l’améliorer. Verdict ?

CONFORT GÉNÉRAL

La première impression est paradoxale : une structure solide avec un tissu pour l’empeigne qui fait « cheap ». On y va franchement pour rentrer le pied, tout en se demandant si rien ne va se déchirer. Et puis finalement le pied vient bien se caler, avec une mousse légère sur l’arrière de la chaussure mais aussi toute la languette, qui pourrait avoir du mal sur la durée, mais qui fait parfaitement son boulot lors de la prise en pied.

L’autre volet confort de la chaussure (qui taille normalement) c’est l’amorti. On en parle de manière détaillée quelques lignes en dessous, mais on peut déjà souligner qu’il est agréable pour le pied. On n’est pas loin de la sensation de nuage de la PG4.

Note : 8,5/10

AMORTI

L’amorti est un des points forts du modèle, avec cette poche Zoom Air qui parcourt toute la chaussure, comme sur la KD 12. Cette dernière possédait un cousin Hex Zoom à l’arrière, remplacé ici par un « double stacked Zoom » sur l’avant. Choix payant tant il donne à la fois une impression de ressort sur les décollages et d’amorti sur les atterrissages.

Une sensation renforcée par l’absence de couche intermédiaire entre ces différentes unités et la semelle intérieure : comme sur la PG4, l’effet est réussi.

Note : 9/10

TRACTION

C’est la mode chez Nike, parce que ça fonctionne plutôt bien : la KD 13 reprend les motifs circulaires de la PG3 et de la PG4. Cette dernière possédait des ronds dans les ronds, pour la KD 13 c’est plutôt des trous dans les ronds. Une bonne idée puisqu’on avait trouvé que la PG4 avait tendance à garder la poussière. Avec la KD 13, le surplus aurait plutôt tendance à se nicher à l’intérieur de la semelle dans ces petits trous, donc ça n’a pas d’incidence sur l’accroche.

Et pour ce qui est de la mission première des motifs circulaires, améliorer les appuis dans toutes les directions, elle est accomplie : sur un terrain qui avait eu le temps de prendre la poussière durant le confinement, pas la moindre glissade à déplorer.

Note : 9/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

L’impression de solidité de la structure au moment de l’enfilage dure pendant toute la session de jeu : le maintien est optimal. C’est en partie dû à un système de laçage très bien pensé, qui passe dans les languettes situées de part et d’autre de la chaussure.

La semelle est imposante, mais ne donne pas l’impression d’être sur des échasses comme ça peut être le cas avec certains modèles : le pied vient s’enfoncer juste ce qu’il faut sur les différents coussins d’air. Le court feel s’en ressent peut-être un peu, avec une structure qui reste rigide, mais c’est le prix à payer pour avoir une assurance de ce niveau.

Note : 9/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

On avait des doutes sur la résistance des matériaux utilisés pour la PG4, c’était avant de voir cette KD 13. Sauf qu’en la regardant de plus près, on constate d’une part qu’il y a beaucoup de coutures, donc peu de colle, et surtout, qu’elle est constituée de nylon et de neoprene, deux matériaux hyper résistants.

Même chose pour les détails de cette paire : le coloris de base, noir et blanc, avec un touche de bleu, ne fait pas sauter au plafond. Sauf que ce sont les couleurs des Nets, le bleu étant le même que celui du Barclays Center, leur salle. Son nouveau numéro, le 7, est omniprésent – on pourrait croire que la chaussure se nomme « KD 7 » – et c’est une affirmation de sa nouvelle identité new-yorkaise, avant qu’il puisse fouler les parquets NBA la saison prochaine.

Et pour ceux qui aiment la couleur, elle bénéficie évidemment déjà de nombreuses déclinaisons très intéressantes.

Note : 9/10

VERDICT

Félicités pour leur travail sur la KD 12, les ingénieurs de chez Nike ont repris la même recette, mais ont réussi à faire mieux avec cette KD 13. Difficile de lui trouver des défauts, car si son court feel pourrait en gêner certains, son maintien en ravira d’autres. Une grande réussite.

Note : 17,8/20

Poids de la chaussure (pointure 43) : 498 grammes

Prix : 150 euros chez Basket4Ballers.

Barème de notation :

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

Le classement (provisoire) 2019-20 des tests Basket USA

– Nike KD 13 – 17,8/20

– Air Jordan XXXIV – 17,2/20

– Nike Zoom Freak 1 – 16,8/20

– Nike PG4 – 16,6/20

– Jordan Why Not? Zer0.3 – 16,4/20

– Under Armour Curry 7 – 13,4/20

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Nike KD 13 parfaites pour ceux qui veulent briller sur le terrain.