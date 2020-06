Stephen Curry, Klay Thompson et les Warriors mobilisés dans une manifestation à Oakland

Habitués à défiler au bord du lac Merritt d’Oakland pour célébrer leurs titres, les Warriors y avaient de nouveau rendez-vous pour une parade d’un tout autre genre. Stephen Curry, Klay Thompson, Kevon Looney ou encore Damion Lee ont été aperçus, hier mercredi, dans les rues californiennes durant cette marche, comme il s’en organise partout aux Etats-Unis, pour dénoncer la mort de George Floyd.

Les chants en l’honneur de cet homme, propulsé au rang d’icône depuis sa mort à Minneapolis, ont été scandés. De même que le nom de Breonna Taylor, également tuée récemment après une intervention policière. Les joueurs des Warriors ont refusé les interviews sur place, préférant laisser leur présence parler pour eux.

« Chacun joue son rôle et s’y tient. C’est un véritable moment de changement. Que chacun se responsabilise », a formulé Stephen Curry sur Instagram avant de reprendre un slogan de la mobilisation : « C’est notre devoir de nous battre pour notre liberté. C’est notre devoir de l’emporter. Nous devons nous aimer et nous soutenir les uns les autres. Nous n’avons rien à perdre, sauf nos chaînes ! »

La superstar des Warriors en a profité pour saluer le « leadership » de… Juan Toscano-Anderson, un joueur habitué à la G-League qui a disputé une dizaine de matches avec les Warriors avant la suspension du championnat. Ce dernier était à l’initiative de ce rassemblement et a multiplié les prises de parole.

Un « marathon » contre le racisme, pas un sprint

« Peu importe ta couleur de peau, l’argent que tu gagnes, ton éducation, cela n’a pas d’importance, » a lâché ce natif d’Oakland. « Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous ici dans le même but. Aujourd’hui, il s’agit de personnes noires mais c’est une question d’humanité. Des gens sont opprimés partout dans le monde. Essayons juste de faire un pas dans la bonne direction. »

Dans cette lutte contre le racisme et les formes de violence, Juan Toscano-Anderson a parlé d’un « long cheminement. C’est un marathon, pas un sprint. Parfois, on peut se sentir abattu, ce que je ressens souvent en tant qu’homme noir. Mais je dois me rappeler que je suis fier d’être noir. Beaucoup de gens veulent être noirs. Beaucoup de gens aiment notre culture. Tout le monde aime notre culture. »

Voir une telle mobilisation des Warriors n’a rien de surprenant quand on connaît les positions contre les violences régulièrement affichées tant par Stephen Curry que leur coach, Steve Kerr.

Plus tôt dans la semaine, ce dernier se réjouissait d’ailleurs de voir la jeunesse se mobiliser. « La bonne nouvelle est que la jeune génération derrière nous est plus diverse, plus tolérante, plus consciente que toutes les générations précédentes, » jugeait le coach. « Regardez les manifestations pacifiques en cours. Je sais qu’il y a eu beaucoup de violence aussi, beaucoup de pillages, mais si vous regardez, disons, une manifestation pacifique, la diversité y est impressionnante. Et je crois vraiment que cette génération en a eu assez. Ils sont prêts pour un changement. »