Golden State : l’assistant Ron Adams également séduit par Andrew Wiggins

Il n’a disputé que douze petits matches (pour 19.4 points de moyenne) après son transfert en provenance de Minnesota, mais Andrew Wiggins a reçu quantité de compliments depuis son arrivée chez les Warriors.

Joe Lacob, le propriétaire de la franchise, voit en lui un Harrison Barnes en plus fort quand Steve Kerr est impatient de le voir à côté de Stephen Curry. Sans oublier Draymond Green qui souhaite en faire un des meilleurs défenseurs de la ligue. Dernièrement, c’est Ron Adams qui est venu ajouter son analyse sur le Canadien.

« Je pense réellement qu’il a fait du bon boulot avec nous », explique-t-il à The Athletic. « Il n’a pas de limite. Il peut marquer 20 points sur commande. Il a montré qu’il pouvait être un joueur très complet. J’ai particulièrement apprécié sa défense, notamment sur le porteur de balle. Il a été bon dans ce domaine, contre les meilleurs joueurs de la ligue. De plus, ses pénétrations et ses passes ont été bonnes. J’étais ravi de le voir arriver chez nous et je pense que c’est une star. »

Une star peut-être, perfectible sans doute puisque l’assistant des Warriors, qui aimerait rester une saison de plus, a également pointé les axes de progression de l’ancien des Wolves.

« Pas de doute, il peut mieux faire dans certains domaines. Au rebond par exemple. Il a un bon tir extérieur, mais il doit être plus en rythme et être plus régulier. Selon moi, il doit davantage utiliser ses jambes quand il tire. Quand il le fait, il manque rarement la cible. Sur ce point, il est irrégulier. »

Il est vrai qu’à mi-distance (entre cinq mètres et la ligne à 3-pts), Andrew Wiggins a seulement shooté à 30 % durant ce court passage avec les finalistes 2019 cette saison. Et comme son pourcentage à 3-pts est toujours suspect, il n’est clairement pas encore entré dans le moule des Warriors.