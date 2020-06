L’assistant Ron Adams voudrait continuer avec les Warriors

L’été dernier, Ron Adams avait prolongé son aventure à Golden State d’un an. Mais celui qui a été pendant de longues années le meilleur assistant de la ligue et le spécialiste défensif des Warriors avait vu son rôle évoluer.

Absent du banc aux côtés de Steve Kerr cette saison, il a passé davantage de temps à former les jeunes joueurs et aider les autres assistants, et c’est Jarron Collins qui s’est chargé de mettre en place la défense des finalistes 2019.

« C’était assez difficile, à plusieurs égards », affirme Ron Adams, sur son changement de poste, à The Athletic. « Ce n’est pas facile de s’adapter quand on a été au cœur de la bataille et qu’on ne l’est plus. Mais, ceci étant dit, j’ai aimé cette saison. Il y avait beaucoup de jeunes coaches, je les ai aidés, notamment Jarron. Le changement n’est pas facile, surtout quand on fait la même chose depuis des années. Mais c’était nécessaire. »

Alors qu’il aura 72 ans en novembre prochain, que la saison des Warriors a été une catastrophe avec les multiples blessures et les nombreuses défaites et qu’il déclare avoir assez mal vécu ce changement, Ron Adams souhaite tout de même continuer avec les champions 2015, 2017 et 2018.

« J’aimerais revenir, oui », annonce-t-il. « Je n’ai pas de raison de ne pas le faire. Je veux être impliqué. Ce changement a été fait d’un commun accord avec Steve Kerr. On en avait parlé il y a deux saisons. En vieillissant, il faut prendre conscience de certaines choses. Déjà que c’est un sport de jeunes et que les vieux coaches se font rare. Ce n’est peut-être pas le meilleur scénario pour moi, mais rester impliqué à mon âge, c’est déjà un privilège. »