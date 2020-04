Le propriétaire des Warriors compare Andrew Wiggins à Harrison Barnes

Et si Andrew Wiggins était le chaînon manquant entre Harrison Barnes et Kevin Durant ? C’est ce que semble penser Joe Lacob, le propriétaire des Warriors.

En signant Kevin Durant en 2016, Golden State avait largement gagné en puissance offensive. D’un joueur d’appoint comme Harrison Barnes, les Warriors étaient passés à l’attaquant le plus prolifique du début des années 2000, un MVP capable de marquer 30 points au quotidien.

Andrew Wiggins n’est pas de cette trempe, mais il a déjà dépassé les 20 points de moyenne à Minnesota, montant à 23.6 points en 2016-2017. De quoi l’imposer derrière un Kevin Durant… mais devant un Harrison Barnes.

« Il peut marquer 20 points dans n’importe quel match. Sur commande », assure Joe Lacob à The Athletic. « Et il peut faire bien plus que ça. C’est dur, très dur, de trouver des ailiers athlétiques. Quand Barnes était avec nous, et je l’adore, c’était un joueur différent. On se disait que s’il pouvait marquer 20 points dans un match, ça nous aiderait vraiment et qu’avec trois joueurs capables d’inscrire 20 points, on aurait alors plus de chances de gagner. On avait besoin de ça. »

Ce sera donc le cas la saison prochaine avec Stephen Curry, Klay Thompson et Andrew Wiggins, si ce dernier trouve sa place au milieu des « Splash Brothers ».

Car on a vu qu’Harrison Barnes, ensuite parti à Dallas, était capable de compiler des saisons autour des 19 points de moyenne et surtout qu’il était un chaînon important dans l’effectif des Warriors titrés en 2015 et finalistes en 2016 grâce notamment à ses 3-pts (40% en 2015) pour profiter des espaces provoqués par Stephen Curry et Klay Thompson. Sauf que le tir longue distance n’est pas vraiment le point fort d’Andrew Wiggins.