Draymond Green veut faire d’Andrew Wiggins un des meilleurs défenseurs de NBA

« Il peut marquer, courir sur les ailes et c’est un bon défenseur, donc je pense qu’il peut vraiment s’intégrer à notre noyau dur pour un bon moment. » Telle fut la première impression de Draymond Green en apprenant qu’Andrew Wiggins rejoignait Golden State en échange de D’Angelo Russell.

Bon défenseur, Andrew Wiggins ? Ce n’est pas vraiment ce que disent les stats avancées, mais est-ce dû à ses propres faiblesses ou aux problèmes récurrents des Wolves ? C’est la question que se posent les fans des Warriors, qui comptent beaucoup sur Draymond Green pour voir l’ancien Wolf enfin à son meilleur niveau. Qu’en est-il après deux semaines à le côtoyer ? « Ce n’est pas comme si on devait le tenir par la main » souligne l’ancien DPOY chez The Athletic. « Ce gars tourne à 20 points de moyenne depuis trois ou quatre ans. On ne parle pas d’un glandeur. Je ne vais pas rester assis là et faire comme si on avait trouvé un diamant brut. »

« Il me fait beaucoup penser à Kevin en défense »

Pour autant, le chien fou de la Baie pense bien pouvoir faire passer un cap à son camarade. « Je prends ça pour moi, en tant que leader et vétéran de cette équipe. Je ne suis pas dans la ligue depuis beaucoup plus de temps que lui, mais j’ai un peu plus d’expérience et je suis un peu plus vieux. Je veux l’aider comme je peux. Pareil pour Steph. Je pense qu’il a parfaitement sa place ici. On veut qu’il atteigne son potentiel, qu’importe ce qu’il est, on trouvera. »

Être régulier et meilleur défenseur serait un bon début. Et de ce côté-là on attend évidemment beaucoup du triple champion. « Je pense qu’il peut faire partie des meilleurs cinq défensifs » affirme ce dernier. « C’est un de mes objectifs pour lui. En tant que leader, je veux le pousser vers ça. Il a les qualités pour, y compris athlétiques. »

« Il me fait beaucoup penser à Kevin (Durant) en défense : ils sont tous les deux longilignes mais agiles. Des gars maigres mais pas fragiles. Il me rappelle beaucoup Kevin à ce niveau-là, et Kevin est un super défenseur. Donc s’il peut continuer comme ça – comme je pense qu’il en est capable… Sur les deux matchs qu’il a joué, je l’ai vu s’occuper de bons joueurs et montrer de belles promesses de ce côté-là du terrain. Je pense qu’il peut être très, très bon en défense. » L’avenir dira si Draymond Green a raison…