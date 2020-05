Nick Nurse déclare sa flamme pour l’attaque en triangle

Après la diffusion des premiers épisodes de « The Last Dance », Nick Nurse avait révélé qu’il était un grand fan de Phil Jackson et qu’il lui arrivait, lorsqu’il coachait en Angleterre, de regarder des dizaines de fois des matches de Bulls pour mieux cerner les secrets de l’attaque en triangle. Pendant des années, il s’est inspiré de la psychologie et du coaching de l’ancien entraîneur des Bulls et des Lakers, et un jour, par l’entremise d’un assistant, il est allé le voir dans le Montana. Il pensait y passer quelques heures, le temps de boire un café, et Phil Jackson l’avait finalement hébergé pendant plusieurs jours.

« J’étais là-bas, on allait prendre un café, et il m’a dit : « Allez hop, dans mon truck ! » et on a circulé autour du lac pendant quelques heures » raconte-t-il à Sportsnet. « J’étais là, assis, la fenêtre ouverte et j’étais impressionné. Ça dépassait mes attentes, mais vraiment. Phil était courtois, drôle, réfléchi. Évidemment, comme tout le monde le sait, très intelligent. »

« J’avais comme un laboratoire pour travailler »

L’occasion pour Nick Nurse de lui poser des questions sur sa méthode, et Phil Jackson n’était semble-t-il pas du genre à faire bref… « Je lui posais une question, et j’avais la réponse quelque chose comme 90 minutes plus tard. Mais avant cela, il avait emprunté une voie historique pour y arriver. Après quelques questions, où j’ai senti que je perdais le rythme de la discussion, j’ai vraiment apprécié ça. C’était tellement intéressant, et c’est presque comme voyager à travers l’histoire du basket. »

Sans doute que Nick Nurse a expliqué à Phil Jackson qu’il était son premier fan, et qu’il avait adopté certains concepts du « jeu en triangle ».

« J’insiste, mais c’était vraiment un gars que j’observais et j’apprenais beaucoup alors qu’il ne le savait pas. J’étudiais ses changements, ses temps-morts, son boulot dans les fins de match, son attitude, sa foi dans un système, sa capacité à donner de la liberté aux joueurs, sa foi dans la pression défensive. Il y avait beaucoup de choses. »

À l’époque, Nick Nurse débute dans le coaching. Il a 25 ans et il n’a pas encore de philosophie de jeu, mais il craque pour le « jeu en triangle ». « C’était une situation unique. Je coachais à un niveau inférieur du basket pro, et j’étais capable de tester plein de choses, et j’avais comme un laboratoire pour travailler. J’imagine que c’est en voyant le jeu en triangle que ça m’a attiré. J’aimais sa beauté, et je l’ai complètement intégré à ma philosophie offensive après l’avoir étudié et lancé tout le temps pendant 8 ou 9 ans. »

« Tout le monde touche la balle, et je pense que c’est le plus important »

En NBA, seuls les « élèves » de Phil Jackson ont tenté de mettre en place cette fameuse « attaque en triangle », créée dans les années 40 par Sam Berry, mais popularisée par Tex Winter, un ancien assistant des Bulls puis des Lakers. Mais tous s’y sont cassés les dents, comme Derek Fisher aux Knicks. Pour pratiquer le jeu en triangle, il faut le « matériel nécessaire » et comprendre que l’intelligence et la lecture du jeu sont au coeur des mouvements.

« C’était certainement la chose la plus belle des années 90 : la balle descendait, puis repartait au centre, en essayant de chercher un shoot au poste bas, pendant que trois autres joueurs sont à l’opposé. Tout le monde touche la balle, et je pense que c’est le plus important. Tout le monde doit toucher le ballon, et ça nourrit ma philosophie générale car c’est une manière plus plaisante de jouer pour les gars. Ils l’exécutent mieux, ils sont plus incisifs sur leurs coupes, ils défendent mieux et ils sont meilleurs au rebond quand ils font partie de l’attaque. »

Sans surprise, Nick Nurse a donc intégré quelques principes de ce système dans celui des Raptors, même s’il s’agit davantage d’une philosophie que d’un système précis.

« Bizarrement, c’est similaire. On pourrait presque dire que Pascal (Siakam), c’est Pippen, et j’imagine que ça nécessite une meilleure exécution et une meilleure structure pour que ça reste dans ce qu’on est habitué avec cette attaque. Dans « The Last Dance », on entend beaucoup les joueurs en parler. Je pense, à nouveau, que les cinq joueurs font partie intégrante du système, et le nôtre est moins un triangle, et davantage un grand carré espacé, même si au fil de la saison, ils se retrouvent dans des situations où ils ont plus d’opportunités chacun« .

Et Nick Nurse de rappeler qu’il n’a pas de gros scoreur comme Phil Jackson, et que son collectif s’appuie donc davantage sur une marque mieux répartie.

« On n’a peut-être plus un gars comme Kawhi qui peut vous apporter un panier quand on a besoin, mais je dirais qu’on a davantage d’armes, même si globalement ce sont les mêmes que l’an passé, car ils ont bien plus d’habitudes ensemble et ils ont davantage d’opportunités. Ils n’ont plus à s’en remettre à quelqu’un. Ils ne se disent pas : « Je devrais redonner la balle à Michael ou Kawhi ». Ils lisent le jeu, et ils créent une action. »