Les Bucks veulent garder le sourire et penser au long terme

Ce vendredi 8 mai, c’est la date à partir de laquelle les franchises NBA ont été autorisées par la ligue à rouvrir leurs centres d’entraînement. Sur le papier du moins, car chaque équipe doit également faire avec les règles en vigueur dans son État. En l’occurrence, du côté des Bucks, le Wisconsin prévoit un confinement jusqu’au 26 mai.

Difficile donc de savoir quand la meilleure équipe de la ligue pourra retrouver les parquets. « C’est évidemment très enthousiasmant d’entendre parler de ces réouvertures mais nous n’avons pas encore d’informations nous concernant, » note Pat Connaughton. « Je suis sûr que coach Bud (Mike Budenholzer) et Jon (Horst) font tout ce qu’ils peuvent pour faire en sorte que cela se fasse le plus vite possible. »

Les Bucks savent sans doute que leurs homologues de l’Ouest, les Lakers, s’activent pour pouvoir reprendre l’entraînement sans tarder. Le « risque », si la saison venait à redémarrer, est ainsi que certaines équipes aient pu s’y remettre avant d’autres.

La cohésion d’équipe entretenue à distance

Devant ce potentiel souci d’équité, pointé du doigt par Evan Fournier, Robin Lopez relativise : « Honnêtement, ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète beaucoup en ce moment. Certains États en sont à différents niveaux par rapport à cette pandémie donc je ne suis pas trop inquiet de savoir si les équipes ont un temps d’avance ou non. Nous allons faire ce que nous pouvons, avec ce que nous avons. »

Ce qu’ils ont aujourd’hui, c’est un « chat » commun pour entretenir l’esprit d’équipe. Un groupe de conversation, dans lequel Giannis Antetokounmpo ferait office de comique en chef, et dont sont d’ailleurs exclus Robin Lopez et son frère Brook parce qu’ils disposent d’un mobile Android et non d’un iPhone… « Il faut voir le bon côté, je n’ai pas été insulté par Wesley Matthews depuis 55 jours ! », en rigole le premier cité.

Ce qui fait, plus sérieusement, dire à Pat Connaughton que les Bucks ont confiance en leur alchimie collective : « Nous avons confiance dans les relations que nous avons entre nous au sein de l’équipe et je ne pense pas que cela soit lié au fait de devoir passer des appels Zoom chaque semaine pour rester en contact. »

Ne pas se dire, c’était « notre année »

L’arrière remplaçant des Bucks reste ainsi optimiste pour la suite, que la saison reprenne ou non. Le positif pour Milwaukee est que la majorité des joueurs cadres et de rotation sont encore sous contrat pour plusieurs saisons.

« La situation contractuelle de chacun est différente, » note Pat Connaughton, l’un des rares free agents de la prochaine intersaison. « Mais je crois que Milwaukee a construit quelque chose qui, espérons-le, va rester en place pour les années à venir, et pas uniquement pour un an. C’est ce qui maintient tout le monde optimiste. On veut évidemment finir ce qu’on a démarré cette année, y retourner et essayer de remporter un titre. Mais je ne crois pas que c’est ‘notre année pour le faire’. Cela va au-delà. »