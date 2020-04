Les Lakers déterminés à s’entraîner dès le 8 mai, les Hawks préfèrent attendre

Comme le déconfinement se prépare à partir du 1er mai pour certains États américaines, la NBA vient d’annoncer aux franchises qu’elles pourraient ouvrir leurs centres d’entraînement le 8 mai.

Sauf qu’à Los Angeles, ce déconfinement de la population n’est pas prévu avant le 15 mai. Voilà pourquoi, d’après ESPN, less Lakers échangent avec la mairie pour permettre l’ouverture du centre d’entraînement dès le 8 mai. Le vice-président et GM Rob Pelinka et le coach Frank Vogel ont également discuté avec les joueurs ce lundi, pour leur donner les mesures de sécurité qui seront appliquées pour cette reprise au UCLA Health Training Center.

Les entraînements seront ouverts sur la base du volontariat, même si les joueurs semblent très déterminés à reprendre. La température des joueurs sera prise dès leur arrivée, dans leur voiture, et ces derniers devront répondre aux questions des médecins. Sans ça, pas d’accès au parquet.

Beaucoup de précautions à Los Angeles, des doutes à Atlanta

Ensuite, port du masque et de gants obligatoire. Les masques seront fournis aux joueurs dans le parking. Sur le terrain, le rebondeur de chaque joueur devra lui aussi porter des gants et des chaussures lavées. Dans la salle de musculation, les équipements seront espacés, et des repas individuels seront servis à la place de l’habituel buffet où les joueurs peuvent se retrouver.

Bien sûr, tout sera organisé avec un emploi du temps très strict. Pas plus de quatre joueurs par groupe et 90 minutes d’entraînement pour travailler la condition physique et des exercices simples. Aucun contact n’est autorisé.

Pour pouvoir s’entraîner, les Lakers préférèrent donc jouer la sécurité et pécher par excès de prudence.

Mais d’autres équipes, comme les Hawks, ne veulent pas prendre le moindre risque. Le club a ainsi annoncé ne pas vouloir ouvrir son centre d’entraînement alors même que l’État de Géorgie sera déconfiné à partir de ce vendredi 1er mai. La franchise veut d’abord voir comment se déroulent les choses ailleurs, avant de se lancer.

« On va faire passer la santé de nos joueurs et du staff avant tout », se justifie Travis Schlenk, le GM d’Atlanta, pour l’Atlanta Journal Constitution.