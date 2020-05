« The Last Dance », un succès planétaire

Alors que les Etats-Unis découvriront ce soir les épisodes 5 et 6 de « The Last Dance », Parrot Analytics tire un premier bilan de l’audience de la série sur Netflix et ESPN, à la fois aux Etats-Unis et dans le reste du monde.

La semaine de sa sortie, la série consacrée aux Bulls et Michael Jordan a explosé tous les chiffres avec un intérêt 37 fois supérieur à une série classique aux Etats-Unis, et 30 fois supérieur dans le reste du monde. Seuls 0,2% des programmes disponibles en VOD, toutes plateformes confondues, provoquent un tel intérêt.

La semaine dernière, après les épisodes 3 et 4, « The Last Dance » était 17e du classement des séries en VOD dans le monde, et 8e aux Etats-Unis.

Dans la catégorie Documentaires, « The Last Dance » est même 1er aux Etats-Unis et dans le reste du monde, surpassant « Au royaume des fauves » (Tiger King) et « Cosmos : Une odyssée à travers l’univers ».

Malheureusement, les chiffres détaillés pour la France ne sont pas disponibles, mais on sait que la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande et l’Australie sont les pays où la demande est la plus forte, et dans la carte ci-dessous, la France est dans la même catégorie.