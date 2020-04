Les jeunes Wizards étudient le jeu de leurs aînés durant les playoffs 2017

Malgré la prise à deux, John Wall prend de vitesse toute la défense des Hawks, file au cercle puis lâche un féroce « and one » tout en disant « bye-bye » au public d’Atlanta, avec un geste de la main. Ce 28 avril 2017, le meneur des Wizards, déchaîné, vient de claquer 42 points, l’un de ses meilleurs matches en carrière, et son équipe d’éliminer les Hawks au premier tour (4-2).

Son coach Scott Brooks n’a pas oublié ce souvenir, qui reste l’un de ses meilleurs moments dans sa carrière de coach à Washington. Si bien qu’aujourd’hui, le technicien fait étudier à sa troupe actuelle cette série de playoffs. Pourquoi ? Tout simplement parce que « 11 ou 12 joueurs de l’équipe n’ont jamais joué avec John et Brad (Beal) ensemble ».

Dans une équipe composée pour moitié de rookies et de joueurs avec une seule année d’expérience, Ian Mahinmi est le seul rescapé de cette époque. Et les graves blessures à répétition de John Wall ont rarement permis aux deux All-Stars d’évoluer ensemble ces dernières années.

« Alors on regarde cette série face aux Hawks, poursuit Brooks, qui répondait à une session de questions réponses sur Facebook. Nous les répartissons en petits groupes avec des entraîneurs et c’est formidable. Les joueurs sont vraiment dedans. Ils donnent de bons retours après les matchs. On regarde chaque match séparément. »

Pour lui, c’est un moyen pour un autre de maintenir en éveil ses joueurs, qui s’étaient mis à rêver de playoffs ces dernières semaines : « Avec une jeune équipe, vous avez intérêt à être discipliné car sans planning, sans accès à nos équipements, il y a beaucoup d’autres choses que vous pouvez faire plutôt que de vous entraîner. »

Cette victoire face aux Hawks en 2017 est la dernière série remportée par les Wizards en playoffs. Ces derniers s’étaient inclinés d’un rien face aux Celtics le tour suivant, lors du 7e match, puis ils s’étaient fait sortir l’année suivante dès le premier tour face aux Raptors.