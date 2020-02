Scott Brooks ne verrait que du positif à qualifier ses jeunes Wizards en playoffs

Ils étaient peu nombreux, nous les premiers, à imaginer les Wizards se mêler à la course aux playoffs. Mais dans une conférence Est où les deux derniers qualifiés sont bien partis pour finir avec un bilan négatif, Washington n’est plus très loin de s’inviter dans la course.

Les Wizards ont eu la très bonne idée de battre les Bulls cette nuit, en leur infligeant une sixième défaite de suite, pour se maintenir à la neuvième place. Wizards, Bulls mais également Pistons pointent ainsi tous les trois à 19 victoires, à quatre victoires du Magic (23 victoires – 31 défaites).

Les Wizards (19 victoires – 33 défaites) ont moins de défaites que leurs poursuivants et surfent surtout sur une meilleure dynamique. Alors, se battre pour les playoffs, pourquoi pas. Mais quid de la prochaine Draft alors ? Terminer « trop » haut au classement c’est risquer de drafter plus bas.

Un scénario qui ne déplairait visiblement pas à Scott Brooks : « Chaque participation aux playoffs est positive. À chaque fois que tu peux y aller, tu vas gagner en expérience. Premièrement, il y a la pression d’un match de playoffs. Deuxièmement, on est là avec une jeune équipe qui, espérons-le, finira par y arriver, alors autant y arriver le plus vite possible. »

Et le coach de citer sa saison 2009-2010 avec le Thunder, quand les jeunes Kevin Durant, James Harden et Russell Westbrook avaient fait sensation en remportant 50 matches avant de se faire sortir au premier tour.

Le contexte est différent (cf. John Wall blessé) et les Wizards d’aujourd’hui n’ont évidemment pas la même dose de talent mais Scott Brooks estime que gagner maintenant aura forcément du bon pour l’avenir. « Créer les habitudes de la gagne participe au développement. Gagner est important. On ne veut pas se contenter de se développer et ne rien montrer en ce sens. On veut tous gagner et c’est la mentalité qu’on doit avoir. »