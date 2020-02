Les Wizards résistent à Zach LaVine

Toujours aussi déplumés, les Bulls se présentent chez des Wizards dont l’infirmerie s’est bien vidée. Il y a donc un vrai écart entre les deux équipes dans ce début de match, même si Tomas Satoransky s’envole pour le dunk.

Rui Hachimura est bien présent et, globalement, le collectif de Washington est largement au-dessus. Ish Smith est toujours aussi propre, et Shabazz Napier maintient le rythme en sortie de banc pour porter l’écart à +17 (46-29) en début de deuxième quart-temps. Le problème, pour les hommes de Scott Brooks, c’est que Chicago ne semble savoir jouer qu’en courant après le score, et qu’ils sont plutôt bons dans ce genre de situations.

Coby White remet ainsi de l’intensité, et le duo Satoransky – LaVine ramène les Bulls à une possession. Sur un tir au buzzer de Bradley Beal, les Wizards pointent quand même à +7 (69-62) à la mi-temps.

Ian Mahinmi explosif, Ish Smith décisif

Comme dans le premier quart-temps, Washington profite des problèmes défensifs de Chicago, avec de très jolies séquences offensives. Ian Mahinmi semble avoir retrouvé les jambes de ses vingt ans et enchaîne les dunks, dont une claquette explosive, et on dépasse désormais les vingt points d’avance pour les Wizards (94-73).

Mais comme d’habitude, les Bulls remettent les gaz dès que la situation semble perdue. Zach LaVine commence à être chaud et à écoeurer Bradley Beal, et voilà que l’écart fond. Il n’y a plus que six points d’écart (111-105) sur un layup de l’arrière, et il reste encore 2 minutes 30 à l’horloge…

Zach LaVine et Bradley Beal se répondent à 3-points puis Ish Smith repousse définitivement les Bulls (126-114) avec un 3-points et une belle offrande pour Moritz Wagner, qui convertit le 2+1 sous le cercle.

Avec ce succès, Washington (19 victoires – 33 défaites) passe devant son adversaire du soir (19 victoires – 36 défaites) au classement pour récupérer la 9e place de l’Est et continuer à rêver des playoffs. Même s’il y a quand même un écart avec Orlando (23 victoires – 31 défaites), actuellement à la dernière place qualificative.