[happy birthday] Boris Diaw, le généreux

À la retraite depuis 18 mois, Boris Diaw fête ses 38 ans ce 16 avril, un mois avant son ami et coéquipier Tony Parker.

Les « inséparables » ont quasiment tout gagné ensemble, et dès 2000 avec ce titre à Zadar en junior jusqu’à cette médaille de bronze à l’Euro 2015, en passant bien sûr par cette bague NBA en 2014 avec San Antonio.

Comme il l’explique dans ce court sujet de Canal+ Sport, Boris Diaw aura toujours été ce joueur qui préférait faire une passe à un joueur démarqué même lorsque le panier était grand ouvert.

C’était son défaut, parfois agaçant, mais cette générosité symbolise toute sa carrière puisque l’ancien ailier des Suns, des Bobcats ou encore des Spurs a toujours préféré faire briller les autres pour le bien du collectif, et ce fut plutôt efficace vu son palmarès : six médailles en Equipe de France, deux titres de champion de France et un titre NBA.

Un talent aussi reconnu sur le plan individuel avec un trophée de meilleur sixième homme en NBA et un de MVP de la Pro A à seulement 21 ans.