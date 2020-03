Stan Van Gundy pas intéressé par le poste de coach des Knicks

Qui sera le coach des Knicks lors de la prochaine saison ? Pour l’instant, c’est toujours très flou car le poste est très compliqué, et il faudra sans doute quelqu’un d’expérience et de solide pour mener le nouveau projet.

Ce ne sera en tout cas pas Stan Van Gundy.

« Je ne suis pas intéressé par les Knicks. Non », a-t-il ainsi répondu. « Tout d’abord, il y a une histoire de famille là-bas. Si quelqu’un est intéressé – mais je ne suis pas sûr qu’il s’y intéresse non plus – ce serait mon frère. »

Coach des Knicks entre 1995 et 2002, Jeff Van Gundy est en effet le dernier coach à avoir connu un peu de stabilité à New York. Depuis, New York a ainsi connu 12 entraîneurs en 18 saisons…

« Je l’ai déjà dit mais je suis différent de beaucoup d’entraîneurs en ce qui concerne la recherche d’un emploi. Pour moi, ce qui compte, ce sont les personnes pour lesquelles et avec lesquelles on travaille », continue Stan Van Gundy, dans une référence claire à James Dolan. « Tout ce que j’ai vu ces dernières années, avec cette organisation, montre qu’elle est extrêmement dysfonctionnelle. »

Par contre, si les Nets recherchent quelqu’un pour prendre la suite de Kenny Atkinson, le technicien est disponible…

« Des deux, les Nets sont le meilleur travail. Il n’y a aucun doute là-dessus pour le moment. L’organisation a été plus stable. Ils ont gagné plus de matchs. Ils ont plus de talent. »