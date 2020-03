Les Knicks auraient un œil sur Christian Wood

S’il a fait la une de l’actualité en devenant le troisième joueur testé positif au coronavirus, après le Jazz et avant les Nets, Christian Wood s’est aussi (et surtout) illustré avec ses performances à Detroit cette saison.

Tranchant offensivement mais assez irrégulier en début de saison, la blessure de Blake Griffin puis le transfert d’Andre Drummond lui ont ouvert des portes. Si bien que depuis le 5 février dernier, il affichait 22.6 points à 55 % de réussite au shoot et 9.8 rebonds de moyenne en 34 minutes.

De quoi, d’après les informations de SNY, faire naître l’intérêt des Knicks. On le sait, la franchise de New York aura des dollars à dépenser (peu importe l’évolution du salary cap suite à la suspension de la saison) et même si l’été 2021 sera plus séduisant, Leon Rose aura sans doute envie de poser les premières bases de son mandat de président.

L’intérieur sera libre cet été et après des années difficiles, où il fut baladé entre la G-League et la NBA et ne touche « que » 1.6 million de dollars cette saison, il voudra sans doute capitaliser (enfin) sur ses bonnes prestations et s’offrir un contrat plus rémunérateur et de longue durée.

Pour New York, il faudra également prendre une décision concernant Taj Gibson et Bobby Portis. Le premier n’a qu’un million de dollars garanti pour la saison prochaine, il peut donc être coupé aisément, quand le second possède une « team option » à 15.7 millions de dollars. Les Knicks pourraient donc ne pas l’activer afin de mettre leurs billes sur Christian Wood et ainsi composer un trio Wood – Randle – Robinson à l’intérieur.