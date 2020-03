Brooklyn : Kevin Durant parmi les quatre joueurs atteints du coronavirus

Les Nets ont publié un communiqué pour annoncer que quatre joueurs de leur effectif étaient positifs au coronavirus, dont trois sont asymptomatiques, et un présente des symptômes du COVID-19. La franchise a choisi de ne pas dévoiler leurs noms, et ils viennent grossir un contingent NBA où l’on trouvait Rudy Gobert, Donovan Mitchell et Christian Wood.

On sait juste, via The Athletic, que Kevin Durant fait partie des trois joueurs asymptomatiques. « Tout le monde doit faire attention. Prenez soin de vous et respectez la quarantaine. On va traverser tout ça. »

Il faut souligner que les Nets n’avaient pas affronté le Jazz avant la suspension de la saison, mais ils venaient d’affronter les Grizzlies, les Spurs, les Bulls et les Lakers. La franchise annonce d’ailleurs qu’elle a prévenu ses adversaires les plus récents, et il faut donc s’attendre à ce que ces franchises pratiquent des tests sur leurs joueurs, et il faut aussi ajouter les staffs, les arbitres et éventuellement des employés des salles et des hôtels.

Pour l’instant, les quatre joueurs ont été placés à l’isolement, et ils sont suivis par un membre du staff médical. Les autres membres de l’effectif et du staff sont confinés chez eux.