La NBA autorise ses joueurs à circuler dans le pays

Alors qu’elle viserait un retour au minimum mi-juin, la NBA a autorisé ses joueurs à circuler d’une ville à une autre par l’intermédiaire d’un mémo qu’ESPN s’est procuré.

Elle le déconseille toujours fortement et souhaite un avis médical pour les joueurs étant placés en quarantaine (d’eux-mêmes ou à cause d’une suspicion), mais avec cette suspension prolongée qui se dessine, elle leur en laisse la possibilité. Les joueurs qui voyageront devront évidemment tenir leur franchise informée de leurs déplacements. Il s’agit essentiellement des joueurs qui, le reste de l’année, n’habitent pas dans la ville de leur franchise. Cela ne concerne que l’Amérique du nord, et non l’Europe. Par exemple, Rudy Gobert ou Evan Fournier ne peuvent pas rentrer en France auprès de leurs proches.

Ce mémo confirme par ailleurs l’interdiction des entraînements collectifs et maintient la règle « un joueur, un entraîneur, un panier », c’est-à-dire qu’ils ne pourront effectuer que des exercices individuels s’ils sont plusieurs dans la salle.

Il est aussi demandé d’assigner un entraîneur spécifique à chaque joueur afin que les contacts soient limités, et il est précisé que chaque personne entrant dans la salle doit se faire prendre la température pour éviter la propagation du virus. En espérant donc qu’il n’y ait pas d’asymptomatiques (porteurs sains) dans le lot.