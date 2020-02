[Stats & Highlights] Les Wizards s’offrent un espoir de playoffs

Si les Wizards voulaient encore croire aux playoffs, ce match contre Brooklyn était très important pour ne pas être décroché totalement, surtout que le Magic a assuré l’essentiel à Atlanta. L’écart est encore réel, mais les rêves sont toujours permis dans la capitale.



Derrière Washington, Charlotte a rebondi après sa gifle reçue contre Indiana, en disposant de New York. Les Knicks coulent et restent sur cinq défaites de suite.

Cleveland – Philadelphie

Atlanta – Orlando

Miami – Minnesota

San Antonio – Dallas

Houston – Memphis

Phoenix – Los Angeles Clippers

Utah – Boston

Charlotte – New York : 107-101

En perte de vitesse depuis le All-Star week-end, Devonte’ Graham a profité d’une soirée de repos pour souffler, face à Indiana. Ce sont les Knicks qui ont subi son réveil, avec 21 points. Charlotte a commencé à dominer en fin de première mi-temps.

Après la pause, Bobby Portis bouscule les Hornets avec 12 points inscrits en seconde mi-temps. Mais New York manque le coche, avec le tir loupé d’Allonzo Trier pour égaliser à 72 secondes du terme. Terry Rozier, par deux fois, ferme alors le cercueil et enfonce encore un peu plus les Knicks.

Hornets / 107 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Washington 37 5/14 2/7 0/0 0 5 5 3 2 2 2 0 12 11 M. Bridges 27 4/12 1/3 1/2 2 1 3 2 3 0 2 0 10 4 B. Biyombo 27 5/6 0/0 2/4 1 4 5 4 6 1 1 4 12 22 T. Rozier 35 7/15 4/7 8/8 0 3 3 4 2 1 3 0 26 23 D. Graham 34 7/18 2/9 5/6 1 0 1 5 1 1 2 0 21 14 J. McDaniels 22 2/3 0/0 1/2 0 6 6 1 4 1 2 0 5 9 C. Martin 14 2/4 1/3 0/0 1 1 2 0 1 0 1 0 5 4 C. Martin 25 4/8 0/1 1/2 3 6 9 2 0 0 1 0 9 14 W. Hernangomez 19 3/3 0/0 1/1 2 1 3 4 0 1 0 0 7 15 Total 39/83 10/30 19/25 10 27 37 25 19 7 14 4 107 Knicks / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Randle 25 7/14 1/1 3/4 3 6 9 3 0 0 1 2 18 23 M. Harkless 25 1/1 0/0 3/4 0 4 4 2 5 1 2 0 5 9 T. Gibson 18 5/7 0/0 0/0 2 1 3 0 1 0 1 0 10 10 E. Payton 27 3/8 0/2 0/0 0 2 2 9 5 1 6 0 6 7 R. Barrett 21 2/11 1/4 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 5 0 B. Portis 23 8/11 1/2 0/0 1 2 3 0 1 0 1 1 17 17 K. Knox II 23 2/5 0/2 0/0 0 2 2 2 3 0 1 0 4 4 M. Robinson 30 5/7 0/0 2/5 7 9 16 2 1 1 1 3 12 28 D. Smith Jr. 21 4/12 0/2 1/2 0 0 0 3 4 0 1 0 9 2 R. Bullock 10 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 A. Trier 16 6/8 1/2 2/2 0 0 0 0 4 1 1 0 15 13 Total 43/85 4/15 11/17 13 29 42 22 24 5 15 6 101

Washington – Brooklyn : 110-106

Bradley Beal sortait de deux matches en feu (108 points) et d’un quatrième quart-temps du même acabit (17 unités), donc forcément la défense des Nets était concentrée sur lui avec carrément une « boîte ». Sauf que l’arrière a été malin et a su servir Jerome Robinson à 3-pts, dans les ultimes secondes.

Trois joueurs sont montés d’un cran, pour aller chercher Beal sur une situation pick-and-roll, alors que les Nets menaient 106-105. Le shoot marqué par Robinson a donné la victoire aux joueurs de la capitale car Spencer Dinwiddie, qui avait été précieux dans le « money time », n’a pas réussi à répondre.