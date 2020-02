Le tandem Westbrook-Harden sans pitié pour les Grizzlies

Sur le parquet de Houston, la mission était trop périlleuse pour Memphis, qui a récemment perdu Jaren Jackson Jr et Brandon Clarke. Surtout lorsque Russell Westbrook et James Harden déroulent leur basket comme ça a été le cas cette nuit, avec 33 points, 9 rebonds et 8 passes décisives pour le premier (en 34 minutes) et 30 points, 7 rebonds et 3 passes pour le second, le tout en seulement 28 minutes.

Les Rockets terminent le premier acte par un 21-3 pour prendre leurs distances, avec beaucoup de jeu de transition qui permet au tandem Westbrook-Harden de briller. À 3-points, Jeff Green et Austin Rivers ne sont pas en reste et font alors passer les locaux à +18 (35-17). Houston garde le pied sur l’accélérateur, à l’image d’Austin Rivers, incisif vers le cercle ou de Russell Westbrook qui poursuit son chantier.

Russell Westbrook l’hyperactif

James Harden reprend ensuite la main, signant son retour par deux « stepback » à 3-points qui laissent Dillon Brooks impuissant (60-39). En souffrance, Memphis craque définitivement avant la pause lorsque Russell Westbrook fait parler son intensité pour faire la différence et enchaîner trois paniers dont un dunk après interception. Avec les deux derniers lancers de James Harden, voilà les Grizzlies à -26 à l’heure du repos (73-47) !

Les Rockets enfoncent le clou dès le retour des vestiaires en attaquant le troisième quart-temps par un 9-0 marqué par les missiles à 3-points de PJ Tucker et Russell Westbrook ou le 2+1 de Robert Covington (82-47). Heureusement pour Memphis, Dillon Brooks et Jonas Valanciunas (12 et 11 points en 3e quart-temps) stoppent l’hémorragie et permettent aux troupes de Taylor Jenkins de remporter le troisième acte, pour l’honneur.

Jeff Green, Austin Rivers puis Ben McLemore maintiendront un écart plus que raisonnable jusqu’à la fin, les Rockets s’imposant finalement sur un score sans appel pour leur cinquième victoire consécutive : 140 à 112.

