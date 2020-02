Evan Fournier fait la totale aux Hawks

Avec Bruno Fernando titularisé au poste 5, les Hawks défendent bien et le pivot angolais ferme bien l’accès à la peinture. John Collins montre les muscles face à Nikola Vucevic, qui n’est pas encore entré dans son match pour l’instant, et les joueurs de Lloyd Pierce sont en jambes. Sur un tir mi-distance de Trae Young, les Hawks creusent un premier écart (11-6).

Mais le duo Vucevic-Fournier se montre enfin, et le Magic montre plus de fluidité en attaque après quelques minutes timides. John Collins noircit déjà la feuille de match et Cam Reddish plante à 3-points après des semaines difficiles avec son tir extérieur. Young peut lever les bras et taper dans les mains des VIP du premier rang, son équipe est en tête après douze minutes de jeu (27-23).

Le festival Bamba

Alors qu’il faisait n’importe quoi depuis son entrée en jeu, Mohamed Bamba plante un tir primé pour se rattraper et surtout lancer son match. L’intérieur d’origine ivoirienne se réveille et contre tout ce qui bouge (4 contres en 4 minutes !). Sur le banc, coach Pierce s’agace : sa seconde unité laisse des boulevards à leurs adversaires qui repassent devant (39-35). Bamba continue son festival. Le numéro 5 floridien est au four et au moulin (15 points, 9 rebonds déjà) et Vucevic peut souffler sur le banc en appréciant la superbe prestation de son remplaçant.

Mais Young met le feu à la défense adverse, et n’a pas peur d’armer à neuf mètres et de punir D.J Augustin puis Markelle Fultz. Le meneur star d’Atlanta remet les siens sur les rails, et ses coéquipiers lâchent aussi les chevaux. Avec 20 points dans ce quart-temps, le shooteur All-Star permet aux siens de rejoindre les vestiaires à égalité au tableau d’affichage (64-64).

Fournier, le magicien d’Orlando

Les Hawks entrent à fond dans la seconde période, et collent un 11-4 en deux temps, trois mouvements au Magic, qui ont laissé pour l’instant leur défense aux vestiaires. Temps mort immédiat pour coach Clifford qui passe un savon à ses joueurs. Fournier et compagnie réagissent, mettent les Hawks en difficulté, et repassent devant après un dunk d’Aaron Gordon (76-75).

Le rythme baisse d’un cran, ce qui convient mieux aux visiteurs et à Fultz, qui est très bon à la baguette. Gordon plante de loin, et le Magic pose sa main sur le match. Coach Pierce essaye des combinaisons avec certains seconds couteaux, sans succès pour contrer les Floridiens pour l’instant. Huerter tente de bombarder à 3-points, mais la solution ne marche pas. Après 36 minutes de jeu, Gordon (18 points dans ce quart) et Orlando ont creusé un petit écart (103-95).

Le banc du Magic est très solide, et Ross cause beaucoup de problèmes à la défense locale. Mais les Hawks ont du répondant : Young et Reddish sont bien dans leurs baskets, et Atlanta revient à quatre points (111-107). Si James Ennis III fait un match très propre, Fournier prend ses responsabilités en attaque dans les ultimes minutes.

L’arrière tricolore provoque beaucoup de fautes en allant chercher le cercle, et il s’entend superbement avec Vucevic poste bas. Les Hawks sont bien trop verts pour espérer mieux, et Young essaye de mettre son costume de super héros, en vain. Avec 11 points de Fournier dans le money time, le Magic tient sa victoire (130-120) et se rapproche un peu plus de la 7e place des Nets.

