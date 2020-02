Battus à Cleveland, les Sixers perdent Joel Embiid

Déjà privés de Ben Simmons pour plusieurs semaines, les Sixers vont devoir sans doute évoluer plusieurs matches sans Joel Embiid ! Huit petites minutes passées sur le terrain, et c’est la catastrophe. Une prise de position préférentielle face à Ante Zizic, et l’épaule gauche lâche. Le pivot camerounais grimace, mais il va tout de même tirer ses lancers. Il fait 0 sur 2 et rejoint les vestiaires.

On est rassuré en le voyant revenir sur le banc, mais il repart à nouveau. Cette fois, le club parle d’une entorse acromio-claviculaire. Sur le terrain, les Sixers sont sonnés. Ils évoluent sans leurs deux All-Stars, et les Cavaliers en profitent pour se lâcher et l’écart atteint carrément les 20 points dans le 3e quart-temps (70-50).

Sous la coupe de J.B. Bickerstaff, les Cavaliers retrouvent des couleurs (3v-1d), et l’agressivité de Collin Sexton pose de gros soucis à des Sixers sans véritable meneur de jeu. À ses côtés, Kevin Love se régale et retrouve son enthousiasme. Dans le dernier quart-temps, Al Horford tente bien de réveiller ses coéquipiers, notamment à 3-points, mais Sexton, encore et toujours, fait très mal. C’est lui qui assure la victoire des Cavaliers (108-94).

Côté Philly, les visages sont abattus, et d’habitude si bavard, Joel Embiid quitte la salle, le bras en écharpe, sans dire un mot à la presse. Il passera une IRM ce jeudi, et le pire est à craindre.

