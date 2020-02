Exploit renversant des Wolves à Miami

D’Angelo Russell met les Wolves sur les bons rails avec 7 de leurs 11 premiers points – pour faire plaisir à ses dirigeants, il insère un 3-points entre ses deux longs tirs à 2-points. Kelly Olynyk plante deux banderilles pour maintenir le Heat à flot, mais D-Lo en remet une lui aussi, les deux équipes s’échangeant les 3-points dans ce premier quart. Et quand Jimmy Butler préfère aller au panier, son ancien camarade James Johnson le contre deux fois (29-28).

C’est encore grâce à son adresse de loin, et un peu à la panne sèche du Heat, que Minny va faire le premier écart de la partie avec un 14-5 sur la première moitié du deuxième quart. Le trio formé par Bam Adebayo, Kendrick Nunn et Derrick Jones Jr. va alors secouer Miami et marquer 20 points de suite pour recoller et même reprendre la tête avant la pause, aidé par ce panier au buzzer de Goran Dragic (60-57).

Les Timberwolves au bord de la rupture

D-Lo ne tarde pas à inverser de nouveau la tendance avec deux 3-points dans la première minute après la mi-temps. Miami monte doucement en puissance et il faut une étincelle de Juancho Hernangomez – 9 points en 4 minutes – pour que les Wolves suivent. Les locaux font la course en tête, mais de peu, et leurs adversaires finissent par renverser de nouveau la situation avec 4 points de Kelan Martin en toute fin de période (95-94)

Duncan Robinson est le premier à frapper dans la dernière ligne droite, avec deux tirs primés. Andre Iguodala est le deuxième, avec 5 points rapides, pour donner 8 points d’avance à Miami à 7 minutes de la fin. D-Lo rentre alors un tir à 3-points impossible alors que son équipe est au bord de la rupture, mais Miami continue d’appuyer et possède encore 12 points d’avance à 4 minutes du buzzer.

McLaughin et Russell pour faire la décision

Hernangomez et McLaughlin marquent de loin, Beasley avec la faute après avoir profité de la deuxième balle perdue de suite de Jimmy Butler, et Minny se retrouve à -3 moins de deux minutes plus tard ! Les deux derniers nommés enfilent même trois lancers pour égaliser à 45 secondes de la fin. Bam Adebayo n’en transforme qu’un, Jake Layman marque ses deux, mais Jimmy Butler l’imite pour donner l’avantage aux siens. C’est le rookie Jordan McLaughlin qui prend ses responsabilités pour aller marquer à 8 secondes de la fin.

D’Angelo Russell était pourtant le candidat logique pour faire la décision. Il se rattrape en allant contrer Jimmy Butler pour sceller le match et infliger au Heat sa quatrième défaite seulement à domicile après Boston et les deux équipes de Los Angeles. Minny file à Orlando après-demain, Miami enchaîne contre Dallas.

Résumé sur YouTube