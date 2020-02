Contre la philosophie des Wolves, D’Angelo Russell veut continuer de shooter à mi-distance

Portée par l’influence des anciens Rockets, la franchise de Minnesota a sauté dans le wagon des statistiques avancées l’été dernier. Les premiers résultats avaient été prometteurs, puis l’équipe a totalement plongé et vit une saison très, très compliquée.

Des « mauvais shoots » où il se sent à l’aise

Outre sur la prise des rebonds, l’impact le plus visible était sur l’utilisation du tir à mi-distance. Les Wolves version Tom Thibodeau en étaient friands, ceux de Ryan Saunders ont éliminé ce shoot, au point que sa formation ne tente que 4.3% de ses tirs entre 5 mètres et la ligne des 3-pts. Seuls les Rockets et les Nets font « mieux » (3.9% des tirs).

Sauf que depuis l’arrivée de D’Angelo Russell, ces « mauvais tirs », dans la terminologie des Wolves, reviennent puisque le meneur en a tenté 13 sur ses 71 tirs au total. Cela donne 18.3% de ses shoots, soit un pourcentage bien supérieur à celui de son équipe ou à celui d’Andrew Wiggins avant lui (8.5%).

Des vieilles habitudes qu’il va rapidement abandonner ?

« Il y a une frontière très fine pour mettre ces shoots, en essayant de retirer la pression d’un coach qui veut éliminer ces tirs-là », exprime l’ancien des Nets et des Lakers au Star Tribune. « Mais dès qu’on les met, et que le coach a alors confiance en vous pour les mettre, je ne pense pas qu’on peut empêcher les joueurs de faire ça, si c’est ce dans quoi il est bon. »

Un équilibre ou un changement drastique ?

Sans doute que si D’Angelo Russell désire continuer de shooter de loin, sans passer derrière la ligne à 3-pts, il devra être adroit. Ce fut le cas à Golden State cette saison (55% de réussite sur les longs tirs à 2-points). Pour autant, pas sûr que cela suffise à convaincre Ryan Saunders pour la saison prochaine.

« Cela va prendre du temps pour briser des habitudes », avait annoncé le coach des Wolves pendant l’intersaison. « On avait remarqué que plusieurs joueurs avaient un tir à mi-distance, mais ils savent que ce n’est pas le tir qu’on recherche. »

Surtout que les arguments de Ryan Saunders pour lui faire changer d’avis sont assez solides. La preuve : l’adresse à cette distance en carrière (42%) de D’Angelo Russell lui permet d’inscrire 0.8 point par tir alors que celle à 3-pts (35%) produit 1.07 point. Le calcul est vite fait, mais peut-être s’agit-il plutôt de trouver un équilibre…