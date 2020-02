Spurs – Mavericks : en triple double, Luka Doncic reprend ses bonnes habitudes

Sans LaMarcus Aldridge, les Spurs débutent avec Trey Lyles dans la peinture, pour faire face à Kristaps Porzingis. Avec Luka Doncic, les deux larrons scorent les 8 premiers points des Mavs qui font parfaitement circuler le ballon dans le périmètre avant de décaler Seth Curry pour le 3-points ouvert. Dallas accélère avec Doncic qui sert Finney-Smith dans son dos et ça fait 17-7. À domicile, les Spurs réagissent avec Mills et Forbes qui frappent du même spot à 3-points.

Mais ce premier quart est bel et bien l’affaire de Porzingis qui termine à 16 points, dont un tir à 8 mètres pour son troisième 3-points de la période. Dallas remporte largement ce premier quart (36-20). Les Spurs sont à la relance avec Dejounte Murray et Jakob Poeltl qui initient un 8-0 mais Kleber stoppe la série. Très discret jusque-là, en partie à cause de la belle défense de Lonnie Walker, Doncic se réveille à l’approche de la pause.

La superstar slovène s’infiltre en puissance face à Murray et il arrive à 9 points à la mi-parcours. Mais Dallas reste largement au-dessus, avec des contributions de partout. À vrai dire, les Spurs peuvent s’estimer heureux de n’être qu’à 10 longueurs (59-49), malgré un ultime tir au buzzer de Hardaway Jr. car ils ont un temps été largués à 18 unités.

Porzingis et Doncic peaufinent leur alchimie

Alors que DeMar DeRozan semble garder au retour des vestiaires son agressivité démontrée en fin de deuxième quart-temps, Luka Doncic fait encore mieux. Il s’amuse de la défense de Lonnie Walker IV avec un panier plus la faute et deux 3-points coup sur coup dont un « stepback ». Il prend également son temps sur la pénétration, avec la feinte de grand-père et le layup pour conclure. DeMar DeRozan a beau poster ses adversaires à la filée, les Spurs restent toujours à bonne distance (88-77).

Mais le début du dernier quart est plus encourageant. En fait, les Mavs connaissent une crise offensive. En effet, ils ne scorent qu’un point sur les six premières minutes du quatrième quart-temps ! Pendant ce temps, les Spurs en profitent évidemment pour revenir fort avec le duo de vétérans : Gay – Belinelli. Lyles donne même l’avantage à San Antonio d’un 3-points qui conclut un 13-1 initial ! Le public texan (des Spurs) est aux anges.

Doncic sert Finney-Smith pour le 3-points dans le coin et débute alors le combat de poids lourds. Chaque équipe repasse devant l’autre dans les cinq dernières minutes, avec Walker toujours aussi aérien et audacieux. Porzingis enchaîne le panier plus la faute et le 3-points en fin de possession et Dallas reprend un peu d’air. À vrai dire, les Mavs ne seront plus rejoints et s’évitent donc une défaite bien amère avec leur duo de stars, Doncic et Porzingis, qui combinent sur les 11 derniers points de leur équipe (109-103).

