Les Celtics enfoncent un peu plus le Jazz dans la crise

Forts d’un collectif bien en place et profitant de la maladresse de leur adversaire, les Celtics prennent le meilleur départ (12-6). La marque est bien répartie et la sortie rapide pour deux fautes de Donovan Mitchell les aide également.

Le temps passe et les tirs ratés s’enchaînent. Le Jazz va attendre près de quatre minutes avant d’inscrire un panier, par l’intermédiaire de Bojan Bogdanovic. Entre temps, Boston a conforté son avance, qui s’élève à une dizaine de points d’écart. Après un quart-temps, ce sont les « C’s » qui virent logiquement en tête : 23-15. Les statistiques offensives d’Utah font peur avec de piètres 6/22 aux tirs et 1/11 à 3-points. Ce sera difficile de faire pire…

Dans le second acte, les pourcentages remontent de part et d’autre. Bonne nouvelle pour les joueurs du Jazz, ils ont déjà marqué autant de paniers en quatre minutes que lors des douze premières de la rencontre (36-28).

Duel au sommet entre Donovan Mitchell et Jayson Tatum

Dès lors, on assiste à un magnifique duel de All-Stars entre Donovan Mitchell et Jayson Tatum. Ils se répondent coup pour coup et régalent le public avec la variété de leur palette offensive. L’arrière inscrira 20 points dans le quart-temps tandis que l’ailier en mettra, lui, 18.

Portée par un « Spida » tranchant, la franchise de Salt Lake City va flamber et infliger un 17-3 aux Celtics pour prendre les commandes de cette partie (43-39). Dans une forme olympique, « Jay » va bien évidemment répondre à son adversaire en marquant 9 points consécutifs. Il permettra ainsi à son équipe d’être devant d’une courte tête à la pause (53-51). Tatum regagne les vestiaires avec 25 points au compteur. Mitchell en possède, lui, 22.

À la reprise, le rythme de la rencontre retombe. Les deux équipes continuent de faire jeu égal et les Celtics mènent toujours (63-58). Discret jusqu’ici, Rudy Gobert se fait remarquer en écopant d’une technique, après avoir commis sa 4e faute du match. Soirée compliquée pour le Français, obligé de sortir prématurément. Donovan Mitchell le vengera dans la foulée avec deux 3-points d’affilée pour faire passer le Jazz devant (72-70).

Sous l’impulsion d’un Jaylen Brown décidé à se réveiller, Boston va ensuite passer un 10-2 aux locaux. Mais Jordan Clarkson puis Georges Niang lui répondront derrière l’arc pour égaliser. Et c’est finalement Gordon Hayward, un ancien d’Utah, qui permettra aux « Cs » de conserver les commandes à douze minutes du terme (85-82). Celles-ci s’annoncent intenses.

Le collectif des Celtics trop puissant

Les Celtics entament fort ce dernier acte et s’envolent au score (100-87). Face à son ancienne équipe, Enes Kanter fait un gros travail sous le cercle tandis que Marcus Smart prend feu et plante trois tirs à 3-points en deux minutes.

Le Jazz essaie, tant bien que mal, de réduire cet écart mais, en dehors de Donovan Mitchell, cela manque de solutions offensives. En face, le danger peut venir de partout. Symbole de ce quart-temps raté par la franchise de Salt Lake City, Mike Conley manque un layup tout fait et, dans la continuité, Jayson Tatum inscrit un tir primé synonyme de coup de poignard (110-95). Boston s’impose finalement 114 à 103, en ayant parfaitement maîtrisé cette ultime période, avec un coup d’accélérateur fatal aux hommes de Quin Snyder. Le changement de cinq n’aura pas eu l’effet escompté et ils s’inclinent pour la quatrième fois de suite à domicile…

Plus discret en seconde période, Jayson Tatum termine tout de même avec 33 points et 11 rebonds. À ses côtés, le reste du cinq de départ des « C’s » finit aussi en double figure, que ce soit Jaylen Brown (20 points), Marcus Smart (17 points, 9 passes), Daniel Theis (16 points, 7 rebonds) ou Gordon Hayward (12 points). En face, Utah ne peut pas en dire autant. Si Donovan Mitchell (37 points, 5 rebonds, 5 passes) aura répondu présent, il a surtout été trop esseulé. Ses habituels soutiens Rudy Gobert (9 points, 9 rebonds) et Bojan Bogdanovic (3 points) ont été fantomatiques…

Les Celtics bouclent leur mini-road-trip à l’Ouest avec un bilan de 3-1. Ils ont surtout remporté 9 de leurs dix derniers matchs et accueilleront les Rockets dimanche pour poursuivre sur leur lancée. Dynamique inverse pour le Jazz, qui n’a pas encore gagné une rencontre depuis la fin du All-Star break… La réception des Wizards dans deux jours a tout d’un « must-win ».