Utah d’urgence décrété pour le Jazz

Qu’elle semble loin cette époque où le Jazz semblait irrésistible entre décembre et janvier… Pendant plus d’un mois, du 7 décembre au 25 janvier, les Mormons s’étaient effectivement imposés comme la meilleure équipe de la Ligue en compagnie des Bucks, avec 20 victoires en 23 matchs et une série de 10 succès consécutifs.

La clé de leur réussite sur cette période ? Une attaque de feu, portée par un Donovan Mitchell en mode All-Star : avec un offensive rating de 118.4 (le meilleur de NBA) et une adresse au rendez-vous (la meilleure de la Ligue, que ce soit globalement ou à 3-points), la franchise de l’Utah récitait son basket soir après soir. Autour de Rudy Gobert, elle pouvait également compter sur une défense de fer, avec un defensive rating de 107.3, le 7e meilleur du pays. Forcément, tous les joueurs étaient en confiance et tout allait pour le mieux à Salt Lake City.

À ce moment-là, bon nombre d’observateurs imaginaient le Jazz lancé et prêt à lutter pour la 2e place de sa conférence. Finalement, il n’en fut rien et, après un mois de février raté, les Mormons se retrouvent en 5e position à l’Ouest, possédant 3 matchs et demi de retard sur les Nuggets.

Une défense aux abonnés absents

Alors que l’on pensait que le All-Star Break allait permettre à l’équipe de se relancer, l’inverse s’est produit. Depuis la reprise, les hommes de Quin Snyder ont disputé trois matchs à domicile et ils se sont inclinés trois fois. Mais, plus que le résultat, c’est la manière qui laisse à désirer, certains revers étant parfois gênants. À l’image de celui enregistré il y a deux jours face aux Suns (-20), Utah se fait constamment marcher dessus et prend l’eau défensivement (121.3 points encaissés sur la période).

Aujourd’hui, c’est tout un collectif qui piétine. « Actuellement, nous ne sommes pas nous. […] Nous allons continuer à obtenir le même résultat si l’on ne se concentre pas et [ne faisons pas les choses correctement] en défense. », expliquait ainsi le coach, après la rencontre contre Phoenix.

Le plus regrettable, c’est donc la disparition de cette identité défensive propre au Jazz. Ce que déplore également Rudy Gobert, comme confié à ESPN. « J’ai l’impression que ce n’est pas encore dans notre ADN d’être des chiens collectivement en défense. […] On ne vient pas chaque soir en se disant ‘Je vais être physique, je vais rendre les choses difficiles pour l’autre gars’. Nous avons besoin d’avoir cette mentalité ». Une impression qui se confirme dans les chiffres puisque la franchise de Salt Lake City n’avait pas eu un aussi mauvais defensive rating (108.3 points encaissés sur 100 possessions) depuis la saison 2013-14. À une époque où le pivot français n’était qu’un rookie…

« C’est comme si nous avions laissé notre défense se détériorer »

Devenus meilleurs dans le secteur offensif, les Mormons semblent, en conséquence, avoir progressivement délaissé ce qui faisait leur force auparavant : la défense. C’est en tout cas l’avis de Gobert. « Lorsque nous avons commencé à devenir très bons offensivement cette année, notre objectif a en quelque sorte changé. C’est comme si nous avions laissé notre défense se détériorer. Je pense que c’est naturel en tant qu’être humain, quand les choses vont bien, nous ne sommes pas aussi durs avec nous-mêmes. Nous gagnons, donc nous continuons à faire ce que l’on fait. »

Pour Donovan Mitchell, le leader d’attaque de l’équipe, il est temps de faire bouger les choses. Dès maintenant. « C’est le moment. On ne peut pas s’asseoir et se dire que nous avons du temps. Il faut y aller et faire [le nécessaire] ». Même son de cloche chez Mike Conley, pointé du doigt pour ses performances depuis son arrivée à Salt Lake City et dont le retour de blessure coïncide avec la mauvaise passe de la franchise. « Nous ne sommes pas assez bons pour nous contenter d’aller aux matchs et jouer de manière nonchalante. […] Les bonnes équipes vont nous battre ».

À moins de deux mois des playoffs, il reste 25 matchs au Jazz pour se reprendre, finir la saison de la meilleure des manières et disposer de l’avantage du terrain au premier tour.

LEXIQUE

Defensive Rating : estimation du nombre de points encaissés par un joueur, ou une équipe, sur 100 possessions.

Offensive Rating : estimation du nombre de points marqués par un joueur, ou une équipe, sur 100 possessions.