Le Jazz remet Mike Conley sur le banc

Actuellement sur trois défaites de rang, dont la dernière de -20 face à Phoenix, la franchise d’Utah a décidé d’opérer un remaniement dans son cinq de départ. Toujours décevant, Mike Conley va ainsi céder sa place à Royce O’Neale, dont la présence essentiellement défensive libère Joe Ingles à la création.

Selon The Athletic, de nombreux membres du staff du Jazz s’accordent à dire que Royce O’Neale est un meilleur choix pour l’alchimie du cinq majeur. Il va non seulement se coltiner le meilleur extérieur de l’équipe adverse mais il permet aussi au Jazz de jouer le pick & roll entre Joe Ingles et Rudy Gobert, l’une de ses armes favorites.

Remis dans le cinq début février pour lui donner toutes ses chances de se relancer, Mike Conley n’a toujours pas trouvé le rythme, à 13 points et 4 passes, et un petit 35% à 3-points. Avec Jordan Clarkson dans la « seconde unit », il aura évidemment un rôle important à jouer alors que le Jazz veut monter en régime pour la dernière ligne droite.