Le GM des Wizards assure que John Wall ne reviendra pas cette saison

Semaine après semaine et étape après étape, les Wizards conservent la même ligne de conduite sur la rééducation de John Wall : la patience.

Le meneur a récemment repris le jeu en quatre-contre-quatre, mais ce n’est pas pour autant qu’il va rechausser les baskets et remettre son maillot d’ici quelques semaines, précise Tommy Sheppard.

« On maintient cette vision depuis le début », assure le GM des Wizards, qui a déclaré préalablement que le travail de Bradley Beal sera facilité quand John Wall sera de retour « l’année prochaine ». « On n’a pas prévu de le revoir cette saison. Cela me semble juste pour lui, pour gérer les attentes. Il avance mais il est encore loin d’un retour. »

John Wall a été opéré de sa rupture du tendon d’Achille gauche le 12 février 2019. Un retour avant la fin de saison régulière, d’ici mi-avril donc, interviendrait moins de 14 mois après l’opération.

Un timing qui semble raisonnable mais le joueur étant fragile, et les Wizards n’ayant guère de chances d’aller en playoffs, les raisons de prendre ce risque sont négligeables.

« Il ne jouera pas avant d’être à 100% car avoir une rechute qui pourrait affecter la prochaine saison n’aurait aucun sens », ajoute Tommy Sheppard. « Pourquoi faire cela ? Pour nous et pour lui ? »